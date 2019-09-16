Кто и как должен устанавливать размер платы на содержание общего имущества в доме

«Может ли УК индексировать тариф на содержание жилья без решения общего собрания собственников? В нашем договоре управления ничего об этом не сказано. Собрания в доме не было несколько лет», - прислал в редакцию вопрос Виктор Андреевич. «Есть ли процент ограничения поднятия платы на содержание общего домового имущества управляющей организацией? Кто и как должен устанавливаться размер платы?», спрашивает Надежда Алексеевна Ш. На вопросы читателей «КП-Волгоград» отвечают специалисты инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области.

- Основной способ установления и изменения размера платы за содержание жилого помещения для собственников (причем всех ее составных частей) - это решение собственников помещений в многоквартирном доме, принятое на общем собрании. Он закреплен на законодательном уровне (ч. 7 ст. 156 Жилищного кодекса РФ). При этом размер платы определяется с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год. В договоре управления может быть предусмотрена индексация размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. А вот государством этот тариф никак не регулируется.

Учтите, согласование размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме общим собранием собственников является обязательным. Само по себе наличие в договоре управления условия о порядке изменения управляющей организацией размера платы в одностороннем порядке еще ни о чем не говорит. Его нельзя рассматривать как обстоятельство, свидетельствующее о принятии общим собранием собственников решения об изменении ранее определенного размера платы и установлении нового.

Также возможно установление размера соответствующей платы органом местного самоуправления, например, администрацией района, в случае если решение собственников не предусмотрено законом или не принято.

ЖК РФ не предусматривает исключений из данного правила, допускающих одностороннее изменение управляющей организацией платы, даже при наличии такого пункта в договоре управления. Но и без согласования с УК собственники размер тарифа установить не смогут.

Например, во время проверки специалисты отдела надзора за начислением платежей инспекции установили, что ООО «Микрорайон - 1» в Суровикино в нарушение обязательных требований с января по июль 2019 года в расчете платы применяло тариф, превышающий ранее установленный. При этом решения общего собрания собственников помещений о повышении платы не было. Управляющей компании выдали предписание об устранении нарушений. Коммунальщики вернут прежний тариф и сделают жильцам перерасчет.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРОТОКОЛЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

«Как изменились правила оформления протоколов общих собраний в МКД?» - спрашивает Виктор Андреевич.

- Новые требования к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирного дома (ОСС) вступили в силу 5 марта 2019 года согласно приказу Минстроя России*. Они должны упорядочить процесс оформления документов общих собраний, а также защитить собственников от возможной подтасовки результатов голосования.

Теперь все приложения, в том числе, письменные решения (бюллетени) собственников помещений, являются неотъемлемой частью протокола общего собрания собственников. Кроме того, к протоколу должны быть приложены реестр собственников помещений, списки присутствующих и приглашенных лиц, копия текста сообщения о проведении общего собрания, документы (копии), подтверждающие направление, вручение сообщения о проведении общего собрания собственникам либо его размещение в помещении данного дома. Также должны быть в наличии документы или их копии, удостоверяющие полномочия представителей присутствующих и приглашенных лиц, и документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня. Входят в их число и документы, указанные в содержательной части протокола. Например, условия договора управления, перечень общего имущества, перечень работ и услуг по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, проект устава товарищества собственников жилья, условия соглашений об использовании общего имущества собственников и т.п.

КАК ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ?

- Все приложения к протоколу общего собрания должны быть пронумерованы.

- Номер приложения, а также указание на то, что документ является приложением к протоколу ОСС, указываются на первом листе документа.

- Страницы протокола общего собрания и каждого приложения к нему должны быть пронумерованы секретарем ОСС, а затем сшиты.

- Последняя страница протокола должна быть подписана лицом, председательствующим на общем собрании. Либо инициатором проведенного ОСС, если кандидатуры председателя и членов счетной комиссии, вынесенные на обсуждение и включенные в повестку дня общего собрания, отклонены.

- Реквизиты подписей инициатора, председателя, секретаря и членов счетной комиссии ОСС должны включать: ФИО, подпись и дату ее проставления, а также отметку о статусе, например, «секретарь общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме».

- Протокол общего собрания, на котором приняты решения о создании ТСЖ и об утверждении его устава, подписывается всеми собственниками, проголосовавшими за принятие таких решений.

В Госжилнадзоре напоминают, что за подделку указанных документов и их последующее использование предусмотрена уголовная ответственность.

- Требование о том, что документы общего собрания собственников помещений по результатам их оформления должны быть сшиты секретарем общего собрания, а все страницы пронумерованы, исключает возможность последующего внесения в них каких-либо изменений и дополнений. Это существенно упрощает процедуру проведения проверки со стороны органа государственного жилищного надзора. А в случае оспаривания решения общего собрания, вероятность появления «новых» документов, ранее отсутствующих в составе уже оформленной документации, исключается. Другими словами, «донести» или «дооформить» документы будет невозможно, - поясняют в инспекции.

* приказ Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дома старше 2005 года бесплатно получат кадастровые паспорта на земельные участки

Органы местного самоуправления отныне обязаны самостоятельно проводить процедуру межевания и постановку на кадастровый учет земельного участка под многоквартирным домом. Причем межевание должно быть проведено даже в случае, если жители в администрацию с таким требованием не обращались. А после собственников об этом должны оповестить. Наличие кадастрового паспорта упрощает управляющей организации работу с домом. А собственники могут решать вопросы благоустройства только на участке, который относится к общедомовому имуществу.

Однако, согласно Федеральному закону от 02.08.2019 № 267-ФЗ, органы местного самоуправления должны оформлять кадастровые паспорта на земельные участки только тех многоквартирных домов, которые построены до 1 марта 2005 года, когда начал действовать новый Жилищный кодекс РФ.