2019-09-13T17:00:37+03:00
Звезды

Коллектив астраханского ТЮЗа: У Насти Заворотнюк мамин характер, она борец и боец

Вторая семья актрисы, как называет она работников театра, верит, что Настя справится с любой болезнью
Екатерина МАЛИНИНА
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Актриса родилась в Астрахани, и здесь ей все желают выздоровления.Актриса родилась в Астрахани, и здесь ей все желают выздоровления.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились пару месяцев назад. А в пятницу даже появилась информация, что актриса попала в больницу в тяжелом состоянии. Пока официального подтверждения этому нет, но все, кто любит Настю, очень переживают. Не находят себе места и ее друзья в Астрахани: коллектив астраханского ТЮЗа, многие из которого стали для актрисы второй семьей. Все, кто хорошо ее знает, на чьих глазах и руках она выросла, уверены: Настя сделает все, чтобы побороть болезнь. Хотя и не верят, что с их «девочкой» случилось что-то серьезное.

- Я долгое время работал с мамой Насти Валентиной Борисовной, - говорит Юрий Кочетков. В то время он был худруком астраханского ТЮЗа, сейчас - президент организации культуры и искусства, народный артист РФ. - Валя блистала в нашем театре в амплуа травести. Можно сказать, что она была лучшей в своих ролях на тот момент по всей стране. И Настя все детство провела рядом с мамой – в театре. Была и на репетициях, и на самих спектаклях. Сидела за кулисами. От мамы ей передались и красота, и талант. Девочка видела, как происходит актерская работа, как создаются роли. Правда, в самих спектаклях, даже в массовке она не участвовала - мама не разрешала. Может, поэтому Настя скрыла от Валентины Борисовны, что бросила вуз и поступила в школу МХАТ. Отец втайне подготовил дочь, а потом уже просто муж с дочерью поставили перед фактом: поступили. Сначала Настя перебралась в Москву, следом уехали и родители. Но когда Настя с мамой приезжают в Астрахань, всегда заходят к нам в театр. Как истинная астраханка Настя любит рыбалку, поэтому иногда в такие визиты все вместе выбираемся на природу.

Настя выросла на глазах у Юрия Кочеткова. Фото: Астраханский ТЮЗ.

Настя выросла на глазах у Юрия Кочеткова. Фото: Астраханский ТЮЗ.

В 2017 году Настя приезжала снимать программу о своем детстве, у большая часть фильма посвящена этому театру.

- Настя с детства мечтала стать актрисой и этого добилась. У нее сильный характер, она очень цельный человек. Так что я уверен, Настя сделает все, чтобы побороть болезнь. Ведь у нее есть ради кого жить. Я даже думать не хочу, что будет как-то иначе.

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани, здесь же окончила школу №37 и поступила в университет. Но быстро поняла, что истфак - это не ее, и сбежала в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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