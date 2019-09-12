В Ворошиловском районе монтируют новую тепломагистраль

«Концессии теплоснабжения» в рамках инвестиционной программы продолжают реконструкцию проблемной теплотрассы на улице Огарева. Пролегавшие здесь старые сети уже демонтировали. Сейчас на их месте прокладывают 500 метров новых трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. С наступлением холодов новые трубы обеспечат стабильную подачу тепла потребителям.

Тепломагистраль на Огарева функционировала более 20 лет и уже отработала нормативный срок службы. Серьезный износ металлических труб привел к высокой аварийности, которая сказывалась не только на качестве предоставления коммунальных услуг волгоградцам, но и на надежности функционирования всей инженерной системы, отвечающей за снабжение теплом жилых домов и социальных объектов Ворошиловского района. Чтобы повысить комфорт потребителей, ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках масштабной инвестиционной программы организовали реконструкцию теплотрассы.

Сначала рабочие подрядной организации демонтировали старые металлические трубы и защищавшие их бетонные коробы. Сейчас осуществляется монтаж новых трубопроводов диаметрами 300 и 400 мм в ППУ-изоляции. Пенополиуретановая изоляция – современное покрытие, которое позволяет прокладывать сети без использования бетонных коробов – сразу в грунт и при этом обеспечивает высококачественную защиту труб от повреждений, тем самым увеличивая срок эксплуатации системы до 30 лет.

Всего на улице Огарева будет смонтировано 500 метров (в однотрубном исчислении) сети теплоснабжения.