В волжской школе отменили молебен из-за возмущения папы ученика

Ежегодно во всех храмах в стране проходят службы в честь начала учебного года. Православных школьников благословляют на учебу. Но в некоторых школах почему-то считают, что этого не достаточно, поэтому приглашают к себе священников провести молебен на территории учебного заведения - наставить детей на путь истинный. Из-за этого и разгорелся скандал в МОУ СШ №22 города Волжского.

В первых числах сентября в школе появилось объявление: 6 сентября в 8-30 перед уроками отец Александр проведет традиционный молебен. Уже на следующий день директору позвонил один из родителей ученика. Мужчина потребовал отменить мероприятие: почему в школе проводится сектантское мероприятие, мол, это мракобесие в учебном заведении.

Директор объяснила папе, что посещение мероприятия – дело добровольное, никто не заставляет. Но собеседник пригрозил прокуратурой и жалобами в различные органы власти: у нас в стране свобода совести, школа не место для церковников. Педагог решила не обострять ситуацию: неизвестно чем может все в итоге обернуться, и отменила молебен.

- Я в этот день в 8 утра провел молебен в школе №3. Следом должен был идти в школу №22, но его отменили. Это их право. Но никакого сектантства в том, что я провожу каждый год в учебных заведениях, не вижу. Я говорю о важности и ценности времени, о терпении и послушании. Делаю это на примерах. Потом окропляю святой водой. Школьникам это нравится, особенно малышам. На молебне бывают не только православные. Лишь человек 10-15 не подходят, а стоят в сторонке. И это их право, - говорит Благочинный Волжского округа отец Александр Копейкин.

Кстати, возмущения от верующих родителей не поступали. На нет и суда нет. У кого есть потребность, сами в храм пойдут.