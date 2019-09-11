Строим все, что нужно людям

В сентябре АО «Приволжтрансстрой», история которого началась в Сталинграде 28 сентября 1943 года, отметит свое 76-летие. За эти годы построены сотни зданий и сооружений, в том числе многие «визитные карточки» Волгограда: железнодорожный вокзал Волгоград-I и Центральный универмаг, линия скоростного трамвая, первый аэропорт и речной вокзал. А еще трасса Волгоград - Москва и третья продольная магистраль, сотни магазинов, жилых домов и административных зданий, заводов и фабрик в разных городах страны. Из последнего - реконструкция ДЮЦ, строительство музея «Россия - моя история» в пойме Царицы, собор Александра Невского. Предприятию есть чем гордиться. О прошлом, настоящем и будущем мы поговорили с генеральным директором Владимиром Иващенко.

Фото:АО "Приволжтрансстрой". Музей и парк «Россия - моя история», Волгоград.

- Владимир Николаевич, ваша компания построила едва ли не половину «визитных карточек» Волгограда. Наверное, это большая ответственность?

- Когда я пришел в эту организацию работать почти 40 лет назад, застал еще то поколение, которое начинало в 1943 - 1945 годах, восстанавливало разрушенный войной Сталинград. Удивительное поколение. Как-то стояли с ветеранами на нулевом километре, а вокруг, куда ни повернись, - наши объекты. Здорово и очень приятно. Сейчас мы работаем во многих регионах страны. Но все равно Волгоград - это наша Родина, это наша земля.

Конечно, мы за то, чтобы город и область преображались, становились лучше и красивее. За качество своей работы мы всегда отвечаем. Репутация накладывает обязательства. Например, концертный зал с органом почти 30 лет как сдали, а вопросы, как делали сцену, то или это, еще возникают. Ответственно находиться в центре внимания, и забот много, и хлопот. Но с нашим коллективом мы можем построить все.

- Вы строите и жилые дома, и заводы, и парки. Какие объекты для вас интереснее?

- Практически 90% того, что строим, мы сами и проектируем. У нас есть свой проектный институт, и мы создаем объекты с момента, когда только появились идея и требования заказчика. Что интересней строить? Да все, что нужно потом людям. Главное, что твой труд востребован и нужен.

Фото:АО "Приволжтрансстрой". Детско-юношеский центр, реконструкция, Волгоград.

В ДЮЦе после реконструкции пять тысяч детей занимаются. В школе «Долина знаний» в этом году набрали восемь первых классов. В Камышине школа на тысячу мест приняла первых учеников 1 сентября. Здание на берегу Волги, хорошее, просторное, оборудование современное. Сейчас строим школу поменьше в поселке Степной Городищенского района.

Фото:АО "Приволжтрансстрой". Детский сад, поселок Веселово, Камышинский район.

В поселке Веселово Камышинского района детский сад, сгоревший во время пожаров 2010 года, ждали почти десять лет. Когда мы построили новый, жители очень радовались. Ведь малышей им приходилось возить в сад за 25 километров.

Приятно, что площадка у музея в пойме Царицы стала центром притяжения. Там каждый день гуляют люди, проводят мероприятия.

- «Приволжтрансстрой» спроектировал и построил много храмов. Наверное, это важно - оставить после себя что-то на века?

- Храм Всех Святых на Мамаевом кургане долго строился, нам посчастливилось его завершить. Храм Иоанна Кронштадтского в Краснооктябрьском районе, храм Святителя Николая Чудотворца на Тулака, церкви в Новониколаевке, в Новожизненском, в хуторе Новомаксимовском - мы построили больше десятка храмов, проекты разные, интересные. Все они востребованы. Люди встречают, благодарят.

Наверное, началось все еще в юности. Когда-то еще в 80-х годах мы получили заказ на Дом культуры в совхозе Голубинский. Тогда строили в основном панельки, все простенько, индустриально. А этот ДК с какими-то архитектурными изделиями, звездами на фасаде. Мы так гордились. А потом отъехали буквально на 500 метров от нашей гордости, а там стоит храм XVIII века. Кладка нас тогда очень поразила - точеные кирпичи, закомары, кружева. Наш ДК - почти сарай, а люди двести лет назад строили такую красоту. Прошло тридцать лет, и сегодня у нас есть такая возможность. Есть к чему тянуться.

Даже непонятно, как началось, но мы сделали два десятка памятников. Очень приятно, что на многих открытках памятник Александру Невскому в центре Волгограда. Памятники легендарному летчику Алексею Маресьеву и великомученику Дмитрию Солунскому - достопримечательности Камышина. Реконструировали солдатское поле в Городищенском районе.

Но куда приятней строить не только на века, а то, что востребовано и нужно сейчас. Хорошая фабрика сахаристых кондитерских изделий получилась у нас в Краснодаре. Те же магазины - видно, что работают, парковки забиты, люди ходят.

- В этом году вы завершили обновление набережной и приступили к скверу у собора Александра Невского.

- Конечно, промышленное строительство - это наш приоритет. Но и парки строить тоже приятно. Сквер у собора - это будет не площадь для парадов, а место для людей. Конечно, мы не забудем о современных тенденциях. Например, Wi-Fi должен быть везде, тень, какие-то места, чтобы люди могли отдохнуть летом не на жаре. Концепцию попечительский совет уже одобрил. Будем работать дальше.

В нашей структуре трудятся 1300 человек. Их нужно обеспечить работой, чтобы люди получали стабильную зарплату. Конечно, нам лучше строить заводы и фабрики. Оренбург, Киров, Казань, Зеленодольск, Смоленск, добрались мы и до полярного круга. Там большие стройки, техника, поток. Ну а в сквер нужно вложить душу и сердце, чтобы все прижилось, чтобы радовало людей.

- Какие планы на будущее?

- Делаем немало, но мы можем больше. Самое главное, чтобы была работа.

Строим третью школу, запроектировали еще две школы-тысячника в Ворошиловском и Красноармейском районах. Новый корпус онкологического центра - большой сложный объект - и проект, и архитектура, и инженерия. Мы не уходим с рынка жилья. Строим по одному дому в год: квартал на Клубной в Ворошиловском районе, ЖК «Лазурь» на бульваре 30-летия Победы. Каждый проект - это не просто мечта, он выращивается. Очень хочется, чтобы проект реконструкции кинотеатра «Победа» вышел из экспертизы.

Фото:АО "Приволжтрансстрой". Школа на тысячу мест, Камышин.

Еще в 90-х на вопрос, что вы строите, мы ответили: «Строим все!» Памятники и храмы, фабрики и заводы, железные дороги и депо, жилье и магазины. Сейчас мы потребовались как строители общественных зданий: школ, музеев, детских садов, ФОКов, бассейнов. Мы ко всему готовы!

Беседовала Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.

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