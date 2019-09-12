2019-09-12T11:52:29+03:00
Общество

Сначала испробовали на себе: на Гремячинском ГОКе провели необычную оценку системы коммуникаций

Альтернативный способ совершенствования системы внутренних коммуникаций реализован на «ЕвроХим-ВолгаКалии»
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Методы усиления сплоченности испробовали на себе руководители структурных подразделений на тренинге, который провела компания.

Для чистоты эксперимента команды участников формировались по случайному принципу. Таким образом, каждая рандомно сформированная группа представляла собой проекцию всего коллектива в целом, и на своем опыте могла испытать тот или иной метод повышения сплоченности.

Оценка сильных и слабых сторон своих команд, обсуждение и анализ проходили в формате игровых задач и кейсов. Например, тренинг доказал, что передача даже небольшого объема информации по длинной цепочке участников непременно приводит к эффекту «испорченного телефона» и искажению данных, которое может стать критическим в серьезной, не игровой ситуации. Оценка действий группы, которую проводил каждый игрок независимо от других членов своей команды, показала наиболее выигрышные способы единения коллектива в той или иной обстановке.

Жаркие дебаты, азарт в решении нестандартных задач и глубокая вовлеченность всех участников помогли выявить сильные и слабые стороны и определить пути совершенствования системы коммуникаций как в отдельно взятом коллективе, так и в команде всего предприятия в целом.

Мозговой штурм в неформальной обстановке помог руководителям генерировать нестандартные идеи, некоторые из которых, безусловно, будут приняты к действию и послужат эффективным и интересным способом повышения координации сотрудников Гремячинского ГОКа.

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