Роман Юнусов из дуэта «Сестры Зайцевы» о подводной охоте, трэвэл-проекте, клипе Тимати и будущем телевидения

Бывший резидент «Comedy Club», ведущий программы «Шоу выходного дня» на СТС в Волгоград приехал по приглашению канала. Рассказать о новом сезоне шоу с его участием. По традиции в сентябре после летних каникул начинается новый телесезон. И так как наша встреча проходила в ресторане «Мясо и рыба», с этого вопроса мы и решили начать интервью?

- Мясо или рыба?

- И мясо, и рыба (смеется). Сейчас вот увидел барабульку. Говорю, откуда она у вас на Волге, я последний раз ее ел в Одессе.

- Знаем, что вы рыбу не только есть любите, но еще и ловить…

- Да, я люблю рыбалку, и мало того что рыбачу с удочкой, год назад меня ребята серьезно подсадили на подводную охоту. Ну, в этом году я филонил, правда. Для меня рыбалка - это с друзьями уехать куда-нибудь. В Астрахань, и в Волгоградскую область – у вас тоже есть места хорошие. А если нырять, то в Тульскую область еду, там исток Дон. У меня там мама живет. Там таких щук можно подстреливать!

В разъездах и полетах Роман не только сам активно ведет инстаграм, но и читает разные блоги. Особенно про путешествия, автомобильные и футбольные обзоры. И загорелся попробовать себя в новых проектах вместе с дургом и коллегой Алексеем Лихницким, которого вы тоже помните по дуэту «Сестры Зайцевы».

- Сейчас все уходят в Youtube. Я в последнее время снялся в нескольких проектах. Носим их разным инвесторам, если можно так сказать. Если не получится, будем сами вкладываться и снимать для Youtube. Он очень скоро обгонит телевидение, интернет шагает невероятными шагами. Все что-то снимают, пытаются это монетизировать, зарабатывают. Естественно все стремятся туда, и мы тоже. Будем работать в ногу со временем.

Два дня назад актер отметил день рождения. К этому событию он подошел философски:

- Недавно вспоминали с друзьями, у меня была интересная дата 09.09.2009, и мне было 29 лет. В этом году 09.09.2019 – мне 39 лет. Конечно, я такой: «Что, 10 лет уже прошло???». Я помню, мы только недавно мой день рождения праздновали в офисе камеди. И 10 лет! Конечно, вспоминал, что за эти 10 лет сделал. Маме дом построил, себе квартиру купил, ипотеку выплатил, второй ребенок появился, третий. Много всего. Работал на одном канале, перешел на другой. Снялся в фильмах.

- Что дальше?

- Появится куча электрокаров, и я себе куплю один! Если про семью, то четвертого ребенка - пока нет. Я только начинаю спать. Я завтра еду в Саратов, и вместо самолета взял ночной поезд, чтобы поспать.

- В инстаграме вы писали, что делаете фото для нового альбома. Что за альбом?

- Да не, это мы так веселимся. На самом деле, у нас с Алексеем есть альбом. Давно еще у нас был проект на Дарьял ТВ, назывался «Разрушитель пословиц». Например, брали пословицу «Сколько волка не корми, он все в лес смотрит». Брали волка, кормили его и смотрели, сколько он в лес посмотрит. Или «Баба с возу – кобыле легче». У нас была телега и три разные бабы: большая, поменьше и еще поменьше. Мы их скидывали и замеряли, легче кобыле или нет. Но мы не только пословицы разрушали, а еще всякие стереотипы, громкие заявления. Такие как «Сейчас на эстраде столько песен, дайте мне ящик пива, студию, и я целый альбом запишу за ночь». Ну и мы взяли ящик, студию и за ночь записали - даже за час – альбом из 10 песен. Его нигде нельзя послушать, мы его раздарили друзьям. Надо куда-нибудь его запульнуть.

Единственное, о чем жалеет Роман за эти годы – что вовремя не занялся спортом. Хочется похудеть, но и поесть он тоже любит. В новом доме, который они строят с женой, Роман ответственный за выбор кухни. Хотя готовить он не любит. Да и вообще многие мужчины любят больше на кухне смотреть телевизор. Именно там по пятницам можно увидеть новый сезон «Шоу выходного дня» с Романом Юнусовым.

- Немножко поменяли сезон в сторону вечернего шоу. К нам приходят звездные гости, мы берем у них небольшие интервью, играем с ним в разные игры, которые сами придумываем. Что-то типа крокодила. Все это в музыкальном сопровождении Камызяки бэнда. Команда КВН такая была, чемпионы высшей лиги. Они все отличные музыканты. Еще у нас есть скетч со звездой, рубрика «Очень серьезное кино», где мы берем звезду и погружаем ее во фрагмент известного фильма-блокбастера. Главная задача всех актеров, которые в этом участвуют, не рассмеяться. Получилось очень интересно и весело. Посмотрите сами, каждую пятницу в полночь на СТС.

- Вы много шутите. Вообще все творческие люди рискуют, что их текст, их песня, клип, книга могут быть недопоняты. Легко кого-то обидеть, легко подставиться. Как, например, история с Тимати, Гуфом и клипом о Москве. Вы чувствуете грань, о чем лучше промолчать?

- Они более медийные люди, у них больше подписчиков, за ними больше следят, и у них больше ответственности. Поэтому они должны каким-то саморедактированием заниматься. Хотя как раз у Тимати с этим все в порядке. Ну да, в этот раз не зашло, всякое бывает. Я, конечно, не такой известный, но всё же всегда думаю, что я говорю. В конце концов, на меня смотрят дети. Раньше мы никого не знали, и нас никто не знал. Мы шутили, как хотели. А сейчас мы уже большие люди, и нужно соизмерять каждую фразу, чтобы никого не обидеть. У нас все стали такие обидчивые, с самоиронией вообще плохо. Ты сказал одно, человек понял другое, обиделся, и все, война инстарграмная, все друг друга поливают. Но у меня мало подписчиков.

- Чтобы бы больше подписчиков было, нужен, наверное, скандал…

- Не, ну я не могу так. Хотя у меня последняя фотография в инстаграме скандальная. Мы сняли ее на речке по пути с Чебоксар. Она довольно откровенная и смешная.