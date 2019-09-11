2019-09-11T15:37:41+03:00
Общество

Место под солнцем: Волгоградская область - пятая в ЮФО по зарплате и худшая - по преступности

В тройке лидеров наш регион только по территории [инфографика]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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К сожалению, наш регион уступает соседям по всем показателям, кроме преступности.К сожалению, наш регион уступает соседям по всем показателям, кроме преступности.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Можно долго расхваливать, как в Волгоградской области выросли за пять лет надои молока и площади посева зерна, как у нас открываются новые предприятия и заботятся о предпринимателях, но ничто лучше не отражает действительность, чем сравнение. Причем даже не надо сравнивать Волгоград с Москвой, достаточно посмотреть чем мы лучше или хуже на фоне своих соседей по Южному федеральному округу, где природные условия жизни практически одинаковые. А разница как раз - в подходах к управлению. Такую сравнительную характеристику подготовили специалисты Волгоградстата. Доклад так и называется - «Место Волгоградской области в ЮФО».

Сразу отметим, в число лидеров мы практически нигде не попали. Держимся в «золотой серединке». Данные были взяты по разным сферам по итогам 2018 года.

Единственный показатель, по которому мы попали в «тройку» первых (на третьем месте) - это площадь региона на душу населения. В этом нам не занимать - «широка страна наша родная».

А вот, например, по индексу промышленного производства Волгоградская область в ЮФО лишь седьмая. Хуже нас только в Калмыкии.

Инфографика Волгоградстата.

Инфографика Волгоградстата.

По строительству жилья для населения - наш регион только четвертый с объемами в 610 тысяч квадратных метров. Это в 7,5 раз (!) меньше, чем в Краснодарском крае, и в четыре раза меньше, чем в Ростовской области.

По сумме инвестиций в регион мы тоже не попали в «тройку», уступив все тем же краснодарцам, ростовчанам и крымчанам.

Инфографика Волгоградстата.

Инфографика Волгоградстата.

А, если в регионе слабая экономика, соответственно низкий и уровень жизни населения. И цифры в этом случае говорят лучше любых лозунгов. Так, в Волгоградской области 13,9% жителей имеют доход ниже прожиточного минимума. Больше нищих только в Калмыкии, Крыму и Астраханской области. Для сравнения, в Краснодарском крае крайне бедных людей - 10,9%, в Ростовской области - 13,4%.

Инфографика Волгоградстата.

Инфографика Волгоградстата.

Зарплаты у волгоградцев отстают уже не только от тех, что получают люди в Краснодарском крае (который почти по всем показателям лидирует в ЮФО), но даже от показателей в Севастополе и Астрахани. При средней зарплате в ЮФО (на конец 2018-го) в размере 31998 рублей, в Волгоградской области этот показатель составляет всего 30894 рубля.

Инфографика Волгоградстата.

Инфографика Волгоградстата.

Ну и как следствие всех вышеперечисленных проблем в Волгоградской области - в нашем регионе процветает преступность. Нищета порождает воровство и коррупцию. В 2018-м году мы стали «лидерами» по числу преступлений: 1529 на 100 тысяч человек населения. В этом мы обогнали всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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