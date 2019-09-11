28 мест из 36 в Волгоградской облдуме займут единороссы

11 сентября Избирательная комиссия Волгоградской области окончательно утвердила итоги выборов губернатора и депутатов Волгоградской областной думы 8 сентября. нарушений, которые как-либо могли повлиять на результаты, по мнению председателя ИКВО Виктора Черячукина, не было.

Губернатором стал Андрей Бочаров, взявший 76,8% голосов пришедших на выборы волгоградцев. Дата инаугурации пока не определена, известно, что она будет в конце месяца.

Объявила ИКВО и данные по новому составу Волгоградской областной думы. По одномандатным округам 17 кресел оказались в руках единороссов, одно у коммунистов и одно у справедливороссов. По единому избирательному округу места распределились так. 11 мандатов у «Единой России», 4 мандата у КПРФ, 2 мандата у ЛДПР и по одному у Справедливой России и у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Кстати, представитель «пенсионеров» впервые оказался в Облдуме.

Итого: из 38 кресел 28 у единороссов, пять у коммунистов, 2 у ЛДПР и Справороссов и один человек от партии пенсионеров.

В ближайшие пять дней представители партий должны отдать в избирком утвержденные политсоветами списки фамилий. Ведь многие лишь были локомотивами ради голосов избирателей и совсем не собирались идти в думу, как, например, Лихачев или Шкарин.

Пока известно, что от коммунистов будет Евгений Шаманаев (прошел по одномандатному округу) Татьяна Головачева, Алексей Буров, Валерий Могильный, Владимир Иванов. От партии пенсионеров идет 37-летний Евгений Кареликов, бизнесмен. Два места справороссов займут Дмитрий Калашников (прошел по одномандатному округу) и Самвел Аветисян, предприниматель.

А вот "Единая Россия" все никак не определится с составом.