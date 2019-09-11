2019-09-11T11:58:19+03:00
Общество

28 мест из 36 в Волгоградской облдуме займут единороссы

Избирком утвердил результаты выборов
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Результаты выборов не стали неожиданностью.Результаты выборов не стали неожиданностью.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Изменить размер текста:

11 сентября Избирательная комиссия Волгоградской области окончательно утвердила итоги выборов губернатора и депутатов Волгоградской областной думы 8 сентября. нарушений, которые как-либо могли повлиять на результаты, по мнению председателя ИКВО Виктора Черячукина, не было.

Губернатором стал Андрей Бочаров, взявший 76,8% голосов пришедших на выборы волгоградцев. Дата инаугурации пока не определена, известно, что она будет в конце месяца.

Объявила ИКВО и данные по новому составу Волгоградской областной думы. По одномандатным округам 17 кресел оказались в руках единороссов, одно у коммунистов и одно у справедливороссов. По единому избирательному округу места распределились так. 11 мандатов у «Единой России», 4 мандата у КПРФ, 2 мандата у ЛДПР и по одному у Справедливой России и у «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Кстати, представитель «пенсионеров» впервые оказался в Облдуме.

Итого: из 38 кресел 28 у единороссов, пять у коммунистов, 2 у ЛДПР и Справороссов и один человек от партии пенсионеров.

В ближайшие пять дней представители партий должны отдать в избирком утвержденные политсоветами списки фамилий. Ведь многие лишь были локомотивами ради голосов избирателей и совсем не собирались идти в думу, как, например, Лихачев или Шкарин.

Пока известно, что от коммунистов будет Евгений Шаманаев (прошел по одномандатному округу) Татьяна Головачева, Алексей Буров, Валерий Могильный, Владимир Иванов. От партии пенсионеров идет 37-летний Евгений Кареликов, бизнесмен. Два места справороссов займут Дмитрий Калашников (прошел по одномандатному округу) и Самвел Аветисян, предприниматель.

А вот "Единая Россия" все никак не определится с составом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как определить мошенников-«благотворителей»: советы от Роскачества
Порой бывает сложно отличить реальный призыв о помощи от мошенничества: не уточнив важные детали, велик шанс отдать средства мошенникам. Почему не стоит верить всему, что публикуется в соцсетях
Новости 24
В Астрахани бдительная бабушка сдала вора, который порезал трубопровод
Под Волгоградом в картошке поймали тридцать мигрантов-нелегалов
В Волгограде алиментщику дали 8 месяцев колонии за долг перед сыном
В Волгограде автоледи проехала на красный свет и протаранила троллейбус
Под Астраханью на пожаре погибли мать, сын и внук
В Астрахани у спящего охранника украли телефон и пачку сигарет
Не вклинился: волгоградец на «ВАЗе» умудрился помять сразу троллейбус и автобус
В Волгограде сотрудник банка собирал с ипотечных клиентов дополнительную страховку и забирал себе в карман
В Волгограде Дни бизнеса обойдутся бюджету 6,4 миллиона рублей
Волжанин, который «увел» в Турцию 4 миллиона долларов, проведет в колонии 2,5 года
Волгоградская бизнесвумен пойдет под суд за то, что не платила зарплату подчиненным
Школы, детсады и больницы Волгограда на 94% готовы к отопительному сезону
Под Астраханью туристов катали по Волге на опасных катерах
Прокуратура заблокировала сайты, где продавали фальшивые деньги
Волгоградцу грозит 20 лет колонии за килограмм «соли»