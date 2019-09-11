Волгоградцы больше всех в России тратят на связь, и меньше всех на «коммуналку»

То, что ежемесячные расходы на самые необходимые услуги растут - это факт. По рублю, по копейке, а через год общая сумма затрат набегает на приличную сумму. Сервис «Яндекс. Деньги» изучил, сколько же сейчас россияне тратят на повседневные услуги, в частности, на ЖКУ, платное телевидение, мобильную связь и домашний интернет. И что интересно, Волгоград оказался в лидерах по некоторым расходам.

НА «ПОГОВОРИТЬ» НЕ ЭКОНОМИМ

Например, волгоградцы больше всех тратят на мобильную связь. Средний чек в нашем регионе на «поговорить» равен 671 рубль. Это на 56,9% больше, чем годом раньше. С такими расходами мы превзошли даже столичных жителей. Так, в Санкт-Петербурге средний чек за мобильную связь составляет 541 рубль, в Москве - 444 рубля. В ТОП-5 также попали Новосибирск (485 рублей) и Ростов-на-Дону (392 рубля).

Данные "Яндекс"

Зато волгоградцы стали меньше платить за интернет. Если в 2018-м средний чек за эту услугу в Волгограде составлялл 648 рублей, то сегодня - 554 рубля.

Сократился и их средний чек за платное телевидение — на 16,5%, до 804 рублей.

ДОСТУПНЫЕ ЖКУ

Чтобы оценить затраты жителей в разных городах страны, аналитики сервиса «Яндекс. Деньги» сравнивали платежи за январь - август 2019 года и за такой же период годом ранее. При этом учитывались те чеки, которые проводят через это сервисное приложение, а также платежи россиян через Яндекс.Кассу на собственных онлайн-площадках компаний. При подсчете расходов на жилищно-коммунальные услуги и составлении рейтинга, брали платежи как управляющим компаниям и ТСЖ за все коммунальные услуги, так и отдельным поставщикам газа, электричества и так далее.

Что интересно: «коммуналка» в Волгограде оказалась одной из самых дешевых в России. Средний чек за коммунальные услуги, по данным сервиса, сейчас составляет 1537 рублей. И хоть за последний год эта сумма выросла на 5,7%, она все равно гораздо меньше, чем в других городах-миллионниках страны. Меньше только в Воронеже, где средний чек за ЖКУ составляет 1496 рублей.

Самая высокая средняя плата за жилищно-коммунальные услуги оказалась в Казани и Москве - 5970 и 3937 рублей соответственно. В «пятерку» лидеров также попали Екатеринбург (3780 рублей), Новосибирск (3620 рублей) и Челябинск (3482 рубля).

Кстати, в последнее время россияне все чаще стали пользоваться для оплаты услуг ЖКХ мобильные приложения в смартфонах: 21% по сравнению с 9,8% в 2018 году. И реже для этого используют компьютеры и ноутбуки - с 90% число таких платежей упало до 79%.