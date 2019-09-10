2019-09-10T10:14:12+03:00
Экономика

ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей

ВТБ представил обновленную унифицированную линейку пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания для корпоративных клиентов, которая включает четыре пакета: «На Старте», «Самое важное», «Все включено», «Большие обороты»
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Оформить подключение можно в любом офисе банка за минимальное время.

Обновленные финансовые продукты содержат полный перечень необходимых предпринимателю банковских сервисов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено», «Большие обороты» можно расширить подключаемыми опциями, комбинируя их под свои потребности, такими как: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс», «ВЭД».

Расчётный счет открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счета в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ, осуществляются бесплатно. Количество включенных межбанковских переводов варьируется в зависимости от типа пакета.

Подключить пакет услуг к расчетному счету могут как действующие, так и новые клиенты ВТБ. Для компаний, не имеющих в банке расчетных счетов, предоставляется пакет «На старте» без взимания комиссии за обслуживание в течение 12 месяцев с даты открытия счета. Для этого необходимо оформить заявку на сайте банка или обратиться в отделения, работающие с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Стоимость и условия обслуживания едины по всей России и не зависят от конкретного региона.

Клиентам ВТБ доступна отсрочка платежа на стоимость пакета, а при авансовой оплате за несколько месяцев предоставляются дополнительные скидки от 5 до 15%.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса банка ВТБ Руслан Еременко отметил, что для банка стратегически важно ориентироваться на потребности пользователей финансовых услуг: «Наша задача — предложить универсальные банковские продукты с гибкими условиями обслуживания, максимально соответствующими запросам клиентов. Запуск обновленной линейки пакетов РКО позволит предпринимателям эффективнее развивать бизнес. Среди наших ближайших целей — перевод всей продуктовой линейки банка в цифровой формат, чтобы создать максимальное удобство при взаимодействии клиентов с банком».

Подробнее с условиями обслуживания можно ознакомиться на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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