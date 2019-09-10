2019-09-10T18:27:02+03:00
Общество

Сними наушники, сойди с велосипеда

Котельниковские волонтеры призвали горожан внимательнее относиться к собственной безопасности
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Участники молодежного волонтерского движения города Котельниково совместно с компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» и ГИБДД по Котельниковскому району провели акцию по профилактике безопасности дорожного движения.

Волонтёрское движение, созданное при содействии компании «ЕвроХим-ВолгаКалий», объединяет самых неугомонных, искренних и жизнерадостных юных котельниковцев. Ребята горят желанием подарить свои жизнелюбие и доброту другим людям, с радостью вносят посильный вклад в благоустройство своего родного города.

С завершением летних отпусков и началом учебного года движение на котельниковских дорогах стало более интенсивным. Чтобы привлечь внимание пешеходов к опасностям, которые могут им угрожать на проезжей части, волонтеры задумали создать предупредительные надписи.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Эта, как и другие волонтерские идеи, была крайне проста в реализации. Волонтерский штаб, где происходит генерация и подготовка волонтерских проектов, расположен в центральном офисе «ЕвроХим-ВолгаКалия». Для работы детям потребовались только листы бумаги и краска в баллончиках, которые предоставила компания.

Следующим этапом стало создание надписей. В качестве пилотных были выбраны несколько наиболее оживленных пешеходных переходов в самом центре города Котельниково.

Главная задача - пропаганда безопасности, и волонтеры строго придерживаются правил дорожного движения. Поэтому все ребята вышли на улицы, одетые в жилеты со светоотражающими элементами.

Непосредственно на улицах города работу волонтеров курировала инспектор ДПС Елена Шашко. Надписи «Сними наушники», «Сойди с велосипеда», «Возьми ребенка за руку», «Посмотри по сторонам» ребята нанесли на тротуары перед пешеходными переходами. Жители Котельниково с одобрением отнеслись к их новой затее. Детей приветствовали водители автомобилей, которые пропускали пешеходов на пешеходных переходах, благодарили за доброе начинание прохожие.

Это не первая акция волонтеров, направленная на пропаганду безопасности. Ранее ребята лайками отмечали автомобили дисциплинированных водителей, а в ближайшее время волонтеры при содействии ГИБДД по Котельниковскому району проведут еще одно мероприятие для юных велосипедистов.

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