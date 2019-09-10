В Волгограде врачи провели уникальную операцию юноше, которому раздробило руку в комбайне

Трагический инцидент произошел с 17-летним мальчишкой из Волгоградской области еще в начале лета. Юноша попал под комбайн и ему раздробило руку, и сильно повредило плечо. В районной больнице, куда парня привезли на «скорой», медики ампутировали поврежденную руку, наложили швы и отправили в больницу №1 Волгограда. Только там травматологи могли сохранить дальнейшую жизнь мальчишке.

- За два с половиной месяца, что пациент находился в клинике, наши врачи отделения травматологии и ортопедии провели шесть хирургических вмешательств, которые помогли существенно уменьшить размер раны и сформировать окружающую ее ткань. Но даже при этом самостоятельно рана никогда бы не затянулась! - рассказывают «КП-Волгоград» в ГБУЗ «ВОКБ №1».

Тогда решились на сложнейшую операцию, какие в Волгограде еще не делали: предстояло закрыть рану кожно-мышечным фрагментом, взятым из нижней части спины пациента.

Для консультации и помощи пригласили в Волгоград ведущих специалистов из Санкт-петербурга - заведующую научным отделением хирургии кисти с микрохирургической техникой ФГБУ «РНИИТО имени Вредена» Любовь Родоманову и травматолога-ортопеда из этой же клиники Евгения Цыбулю.

- Чтобы парень в дальнейшем смог пользоваться протезом, надо было сохранить подвижность лопатки. Именно с этой целью и заменили отсутствующие фрагменты мышечной тканью со спины. Так плечо будет подвижным и юноша сможет управлять протезом, - поясняет Любовь Родоманова.

vokb_1 Волгоградские травматологи провели уникальную операцию и спасли жизнь 17-летнему мальчишке

Таким образом, волгоградскому юноше буквально подарили шанс на дальнейшую активную жизнь.

- За видеотрансляцией этой сложнейшей операции в интернете следили десятки врачей-микрохирургов из разных регионов России. И, надо сказать, все прошло успешно, - сообщают хорошую новость в больнице №1 Волгограда.

После операции профессор Родоманова заявила, что волгоградские травматологи готовы выполнять такие непростые операции уже самостоятельно, и похвалила их за отличную работу.