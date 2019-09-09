Лечение тонзилэктомии

Пора острых и обострение хронических заболеваний. Особенно часто возникают тонзиллофарингиты (одновременное воспаление небных миндалин и задней стенки глотки). Заболевание инфекционной природы, передается воздушно - капельным путем (больной или бактерионоситель) и контактным путем (предметы обихода). У детей в возрасте до 6 лет тонзиллофарингит чаще имеет вирусную природу, а с 7-8 лет в основном - бактериальную. Так же есть и смешанная инфекция.

Если у вас появилась боль в горле, особенно чувствуется при глотании и приеме пищи , то необходимо обратиться к врачу.

Симптомы общей интоксикации – это повышение температуры тела, слабость, недомогание, головная боль, снижение или отсутствие аппетита, нарушения сна. Увеличение и болезненность региональных лимфатических узлов.

Консервативное лечение при не осложненном течении заболевания:

-противовирусное или антибактериальное лечение на усмотрение лечащего врача

-дезинтоксикационная терапия,нормализация температуры тела

-полоскание и орошение ротоглотки антисептическими и антимикробными препаратами

-аспирация содержимого лакун небных миндалин и их промывание.

При неэффективности консервативного лечения рекомендуется оперативное лечение-тонзилэктомия.

В сети многопрофильных клиник «ДИАЛАЙН» проводятся консервативное и оперативное лечение. Наиболее эффективным и безопасным лечением хронического тонзиллита является проведение ультразвукового очищения миндалин. Может применяться озонированный и антисептический раствор. Проведение таких профилактических курсов два раза в год способствует длительной ремиссии.

Тонзилэктомия-хирургическое вмешательство, заключающееся в удалении небных миндалин, которое выполняется в нашем Центре Хирургии «ДИАЛАЙН» (г.Волжский, пр.Мира, 125).

Своевременное обращение за медицинской помощью снижает риск осложнений. Будьте здоровы!

Информационный центр клиники: (8442)220-220 сайт: https://dialine.org/

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Имеются противопоказания, прием ведут квалифицированные специалисты!

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