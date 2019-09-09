"Котельниково – Земля Героев" вдохновляет на спортивные достижения

Руслан Казаков – уроженец хутора Нагольный Котельниковского района. Добровольцем он служил в погранвойсках на территории Дагестана, участвовал во Второй чеченской войне и присоединении Крыма к России. Руслан Вячеславович погиб в Симферополе при штурме 13-го фотометрического центра ВСУ. Его сослуживец был ранен выстрелом снайпера. Руслан бросился спасать товарища, но сам получил смертельное ранение.

За участие в боевых действиях Руслан Казаков награждён медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть» 2 степени, «За боевое содружество», медалями Суворова и Жукова, «За возвращение Крыма», медалью «За защиту Крыма», орденом Мужества и орденом «За верность долгу».

Турнир в память о земляке-герое организует компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с объединенной профсоюзной организацией «ЕвроХим-ВолгаКалий». К участию в турнире компания приглашает боксеров всех весовых категорий 2002 – 2010 года рождения. Победители и призеры турнира в возрастной группе будут награждены медалями, грамотами, ценными подарками.

Организаторы турнира уверены, что память о подвигах, которыми славится «Котельниково – Земля Героев», вдохновит юных спортсменов на победу и новые достижения в спорте.