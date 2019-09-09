Смена курса и новая команда: ждать ли этого от Андрея Бочарова после инаугурации

Ночь с 8 на 9 сентября для многих жителей Волгоградской области была бессонной. Члены ТИКов считали голоса и подводили итоги выборов, а кандидаты нервничали, ожидая результатов. Кому то задачей максимум было одолеть соперника, для кого-то был принципиален процент.

БЕЗ КОНКУРЕНТОВ

Главный итог выборов объявили к шести утра. Андрей Бочаров остается на посту губернатора. И как положено герою и военному Андрей Бочаров воспринял эту новость радостно, но по-боевому спокойно. А в 11 утра уже провел оперативное совещание. Старый новый губернатор поблагодарил избирателей за доверие и тут же стребовал со своих подчиненных отчетов по промежуточным итогам нацпроектов. Давая понять и им, и волгоградцам: расслабляться никому не дадут. Такая же установка была и в 2014 году, когда Андрея Бочарова прислали в Волгоградскую область. Напутствие от премьер-министра Дмитрия Медведева было ободряющим: если справитесь и поднимите область – дадим вторую звезду Героя России.

Кстати, тогда, 5 лет назад, новый губернатор получил 88 процентов голосов избирателей – почти рекордная цифра для Волгоградской области. Конкурентов на выборах 14 сентября 2014 года у Бочарова не было совсем. Самый ближайший - Олег Михеев (он сейчас в федеральном розыске) получил лишь 4 процента.

За пять лет полковник успел сделать многое. И отчасти благодаря тому, что имел хорошие отношения с федеральным центром, который выделял деньги под крупные проекты и стройки. В 2016 году Андрей Бочаров пережил покушение - его дом пытались поджечь. Многие решили, что это шутка. Но когда в 2019 году по подозрению в заказе преступления задержали всесильного Михаила Музраева, шутить многим расхотелось. Бывшего главного следователя обвиняют в терроризме.

Андрей Бочаров получил 76 процентов голосов избирателей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще до осенних выборов 2019 года Андрей Бочаров, видимо, сумел заручиться поддержкой не только «Единой России», от которой он выдвигался, но и остальных партий. Кандидаты от конкурентов, откровенно говоря, были малоизвестны волгоградцам и совсем не на слуху. Как результат - 76 процентов проголосовавших за действующего губернатора. У коммуниста Алексея Бурова – 19,9 процентов. Причем этот процент он заработал во многом потому, что сыграл роль отсутствующей графы «против всех».

Кстати, явка на эти выборы была больше, чем в 2014 году – 41 процент. Похоже, волгоградцы стали чуть сознательней.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Точная дата инаугурации пока неизвестна. Она должна пройти в ближайшие две недели. Теперь основной вопрос: сохранит ли губернатор свою команду. Автоматически с вступлением в должность губернатора еще на пять лет его заместители теряют работу. Возьмет ли он их с собой на новый срок, пока неизвестно. Это его право, и спойлеров пока нет. Ясность есть только по одной фамилии. Владимир Шкарин уже этой осенью уйдет с поста вице-губернатора на должность ректора медуниверситета.

Но политическая встряска региону вряд ли грозит. Область взяла на себя обязательства по десяткам проектов. И их нужно выполнить: построить объездную, возвести комплекс ГТС в Волго-Ахтубинской пойме, сделать продолжение рокадной дороги, построить детскую областную больницу в Советском районе, новый онкоцентр, завершить реконструкцию набережной и еще множество дел. Когда под каждым из них можно будет поставить резолюцию: выполнено на «отлично», Андрей Иванович вполне обоснованно может требовать у Москвы вторую звезду героя.

А КАК У НИХ

Андрей Бочаров добивался своих 76 процентов пять лет: выбивал деньги у Москвы под крупные проекты развития, работал с районами, привлекал инвестиции. Игорь Бабушкин сумел получить свои 75 за три месяца работы. Политтехнологам стоит у него поучиться. Для начала он разобрался с местной коррумпированной элитой. Во многом благодаря его содействию арестовали трех министров и два десятка чиновников. СК возбудил 16 уголовных дел, связанных с мошенничествами и злоупотреблениями служебными полномочиями. Москва активно поддерживала и.о. Да и сам Игорь Бабушкин очень старался. За короткий срок он объездил все районы, встретился с жителями и пристроил Астраханскую область в несколько крупных проектов, по которые обещают федеральные деньги.

Игорь Бабушкин показал удивительный результат за 3 месяца.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, именно он, боец спецподразделения «Альфа», охранял Владимира Путина в далеком августе 1999-го во время непростой поездки в Дагестан - после победы над бандами Басаева и Хаттаба.