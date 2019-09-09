Итоги выборов в Волгоградскую областную Думу: кто прошел в депутаты

К 6 утра подвели итоги выборов губернатора Волгоградской области. Подсчет бюллетеней показал уверенную победу Андрея Бочарова. Окончательные результаты голосования по Волгоградской областной думе стали известны к 11 часам 9 сентября.

По единому округу места в Думе распределят все пять партий, которые были в списке. Они преодолели 5-процентный барьер. Больше всего кресел достанется «Единой России». Она получила 48 процентов голосов избирателей, на втором месте «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 19 процентов. На третьем месте «ЛДПР», у нее 14,8 процента. За «Справедливую Россию» проголосовали 8,4 процента, а за «Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость» поставили галочки 6,3 процента тех, кто пришел на участки.

Результаты выборов по одномандатным округам - очень напоминает список Облдумы прошлого созыва. Сплошь знакомые имена. Новеньких немного.Например, стал депутатом Дмитрий Крикунов, местный камышинский бизнесмен. Попал в заветный список Борис Коротков, до этого возглавлявший Светлоярский район. От Михайловского района победил Олег Савченко, когда-то депутат Госдумы. Его лицо многие запомнили по многочисленным ток-шоу, в которых он принимает участие как эксперт.

Почти все выбранные депутаты – представители «Единой России». В эту кагорту смогли пробиться только справорос Дмитрий Калашников и коммунист Евгений Шаманаев.

Самый высокий процент доверия избирателей показал Сергей Горняков – 75,15 процентов по Урюпинскому избирательному округу, Ирина Соловьева – 74,58 процента и Руслан Шарифов – 71 процент.

Не легко досталась победа Алексею Волоцкову, бывшему депутату Гордумы. Он набрал 43 процента голосов, тем самым одолев главного свое соперника Михаила Таранцова. Коммуниста впервые за много лет не будет в облдуме. И от этого законодательный орган много потеряет. Нешуточная борьба развернулась за кресло депутата от Центрального района. Алексей Рыгин выиграл у соперников с 26 процентами голосов избирателей.

Кстати, некоторые депутаты уже успели поблагодарить своих избирателей через соцсети.

- Вместе мы победили! Огромное спасибо Вам за доверие и поддержку! - написал на своей странице в Facebook Дмитрий Калашников.

- Мы победили с внушительным результатом и продолжим решать многие задачи, которые вы, уважаемые избиратели считаете наиболее важными! Спасибо вам ещё раз за неравнодушие и поддержку! - опубликовал пост Алексей Волоцков.

Многие утром в понедельник до своих компьютеров еще не добрались, отсыпались после тяжелой ночи ожидания.