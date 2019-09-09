2019-09-09T07:18:28+03:00
Общество

Андрей Бочаров уверенно победил на выборах губернатора Волгоградской области

ИКВО обработала 100 процентов бюллетеней
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Губернатор может праздновать победу.Губернатор может праздновать победу.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Эти выборы были, наверное, самыми прогнозируемым за последнее время. Не самая высокая явка - на участки для голосования пришли 41,23% избирателей. Хотя на прошлых губернаторских выборах была еще меньше. К 5 часам утра понедельника члены избирательных комиссий успели обработать 100 процентов бюллетеней на выборах губернатора Волгоградской области. Сомневаться в итогах не приходится. 76,81 процентов волгоградцев, пришедших на участки, проголосовали за Андрея Бочарова. И это внушительный и недосягаемый для соперников результат.

У Алексея Бурова, выдвинутого коммунистами, 11,39 процента, у Владимира Рублева - 6,26 процента, у Сергея Полищука - 3,39. Кстати, по губернаторским выборам нет ни одной жалобы на нарушения.

Соперники ночью успели поздравить Андрея Ивановича с убедительной победой. Еще раньше пожелание удачи в дальнейшей работе губернатор услышал от Дмитрия Медведева.

Это будет второй срок Андрей Бочарова.

Это будет второй срок Андрей Бочарова.

В большинстве одномандатных и многомандатных округах выиграли единороссы, причем те, кто уже был депутатом Волгоградской областной Думы. «Единая Россия» также получила основной процент. На втором месте оказались коммунисты, на третьем – ЛДПР. Четвертое место за партией пенсионеров, ну а отстающие на этот раз справедливороссы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Астраханская область выбрала губернатором Игоря Бабушкина
В битве Михаила Таранцова с Алексеем Волоцковым побеждает единорос
На выборах губернатора в Волгоградской области Андрей Бочаров набрал 75,47%
Дмитрий Медведев поздравил Андрея Бочарова с победой на выборах
Политолог Андрей Серенко: ЛДПР может заменить графу «против всех»
На трассе Волгоград – Сызрань два водителя погибли в лобовом столкновении фур
Облили зеленкой: полиция проводит проверку происшествия на избирательном участке в Волгограде
Треть волгоградцев проголосовали на выборах 8 сентября
В Волгограде самыми активными на выборах оказались жители Советского района
Под Волгоградом в лобовой аварии с грузовиком погибли три человека
Астраханская область пока обгоняет Волгоградскую по явке на выборы в губернаторы
Ротор проиграл Чайке 1:2, но остался на 3-месте турнирной таблицы
В Волгограде нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
К полудню в Волгоградской области явка составила 15,41%
Травка зеленеет, солнышко блестит: газон «Волгоград арены» выжил после концерта Шнура
Елена Исинбаева: Голосую, чтобы всем волгоградцам жилось комфортно, а область процветала
Пять тысяч полицейских, казаков и дружинников следят за порядком на избирательных участках
Почти шесть процентов избирателей к 10 утра приняли участие в голосовании 8 сентября в Волгоградской области
Глава города Виталий Лихачев проголосовал одним из первых
В Волгограде возле Центрального рынка сгорели павильоны
В Волгограде в день выборов открылись почти полторы тысячи избирательных участков
Мчал под 160 км/ч: в Волжском лихач протаранил иномарку и погиб
Талантливые волгоградцы исполнят авторские песни на набережной
В Волгограде в день выборов пустят дополнительный транспорт
Полиция Волгограда разыскивает пропавшую 13-летнюю школьницу