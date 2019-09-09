Андрей Бочаров уверенно победил на выборах губернатора Волгоградской области

Эти выборы были, наверное, самыми прогнозируемым за последнее время. Не самая высокая явка - на участки для голосования пришли 41,23% избирателей. Хотя на прошлых губернаторских выборах была еще меньше. К 5 часам утра понедельника члены избирательных комиссий успели обработать 100 процентов бюллетеней на выборах губернатора Волгоградской области. Сомневаться в итогах не приходится. 76,81 процентов волгоградцев, пришедших на участки, проголосовали за Андрея Бочарова. И это внушительный и недосягаемый для соперников результат.

У Алексея Бурова, выдвинутого коммунистами, 11,39 процента, у Владимира Рублева - 6,26 процента, у Сергея Полищука - 3,39. Кстати, по губернаторским выборам нет ни одной жалобы на нарушения.

Соперники ночью успели поздравить Андрея Ивановича с убедительной победой. Еще раньше пожелание удачи в дальнейшей работе губернатор услышал от Дмитрия Медведева.

Это будет второй срок Андрей Бочарова.

В большинстве одномандатных и многомандатных округах выиграли единороссы, причем те, кто уже был депутатом Волгоградской областной Думы. «Единая Россия» также получила основной процент. На втором месте оказались коммунисты, на третьем – ЛДПР. Четвертое место за партией пенсионеров, ну а отстающие на этот раз справедливороссы.