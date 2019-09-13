Владимир Устинов, полпред ЮФО: «Белое море» Химпрома десятилетиями создает угрозу жителям и экологии

13 сентября в Волгограде началось совещание секретаря Совета Безопасности России. На него приехали чиновники и силовики со всего Южного федерального округа. Проводит его Николай Патрушев, секретарь организации, и Владимир Устинов, полномочный представитель президента РФ в ЮФО.

С утра Николай Патрушев встретился с губернатором Андреем Бочаровым. Они обсудили, как сделать жизнь волгоградцев безопасней и как предупредить и не допустить ЧС на территории региона.

Следующим мероприятием в плотной программе московского гостя стало непосредственно само совещание. Среди гостей - губернаторы большинства регионов округа, глава Управления Роспотребнадзора РФ Анна Попова, глава Федеральной службы по природопользованию Светлана Родионова, заместитель генерального прокурора Андрей Кикоть, представители МЧС, МВД и других представительств федеральных структур.

СТАЛО БОЛЬШЕ ПРОИСШЕСТВИЙ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ

На совещании участники рассмотрели реализацию Основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года. Обсудили, как эффективнее прогнозировать и предупреждать ЧС, как снизить риски для населения и экологии, как снизить материальный ущерб.

Начал заседание Владимир Устинов, он дал общую картину, которая сейчас сложилась на подведомственной ему территории. Стало больше происшествий, причем в разных отраслях. Происходят обрушения, взрывы, аварии на предприятиях. Проблем много и их надо решать. Несмотря на то, что регионы постоянно собираются на совещания и ставят конкретные задачи, в ЮФО выросло число катаклизмов, связанных с аномальными температурными факторами, с ливнями, обледенением транспортных магистралей, линий электро- и водоснабжения. Участились аварии в сфере ЖКХ – взрывы газа и обрушение ветхих зданий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/731866" frameborder="0"></iframe> Полпред президента в ЮФО Владимир Устинов на совещании секретаря Совбеза.Екатерина СИМОХИНА

Надо сказать, досталось от Устинова всем регионам:

- Неудовлетворительное состояние горных рек, которые годами не чистятся, неспособны пропускать большие объемы воды. Наводнение в Крымске не стало жестким уроком для многих руководителей органов исполнительной власти. Годами длящиеся нарушения техногенных и регламентных работ без совершенствования средств санитарной и экологической безопасности нередко приводят к тяжким последствиям. Опасная обстановка на ряде крупных предприятий ЮФО.

О "БЕЛОМ МОРЕ" ХИМПРОМА - ТОЛЬКО РАЗГОВОРЫ

В качестве примера Владимир Устинов обратил особое внимание на «белое море» Химпрома.

Территорию самого завода купили, а вот "белому морю" хозяина не нашли.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- На «Химпроме» остро стоит проблема хранения и утилизации большого объема опасных химических веществ. Объем этих химикатов на территории 24 гектара уже в официальных документах именуется «белым морем». Оно десятилетиями создает угрозу заражения окружающей среды и опасности для жителей Волгоградской области. Пока кроме разговоров для этой проблемы ничего не сделано, чтобы хотя бы приступить к его решению, - заявил полпред.

Кстати, этот участок земли пытались продать с торгов, причем начальная цена была весьма маленькая. Но покупателя так и не нашлось.

ПРОВЕРКИ НЕСИСТЕМНЫЕ, ШТРАФОВ МАЛО, ВЗЯТОК МНОГО

По словам Устинова, несмотря на то, что на совещаниях по многу раз обсуждали вопросы совершенствования системы предупреждения и ликвидации пожаров, сегодня состояние этой работы в регионах ЮФО весьма далеко от совершенства. Это касается и системы оповещения населения о ЧС. Слабо, по мнению полпреда, ведется информационная и профилактическая работа с населением. Проверки, касающиеся пожарной безопасности, несистемные и неэффективные. Мало штрафуют чиновников за бездействие и срыв программ. Не направляются в суды уголовные дела в отношении виновных в нарушении противопожарных и иных норм, повлекших тяжкие последствия. А безнаказанность должностных лиц создает условия для взяточничества, порождает коррупцию.

Затем слово взял Николай Патрушев. Сначала он поздравил Андрея Бочарова, Игоря Бабушкина и Бату Хасикова с победой на выборах.

- Желаю каждому из вас на столь ответственных постах неиссякаемой энергии и успехов в решении задач экономического развития региона, повышения уровня жизни населения, - обратился к вновь избранным главам регионов Патрушев.

А затем приступил к критике. Негативная ситуация сложилась в нефтегазовой сфере, где наблюдается рост числа аварий по причине изношенности нефтепровода. Например, в Волгоградской области 85% трубопроводов введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Тревогу вызывает и неудовлетворительное состояние ряда гидро-технических сооружений.

Среди прочего он отметил состояние Волго-Ахтубинской поймы.

В этом году ГЭС давала очень мало воды.Фото: Андрей МИРЕЙКО

- В прошлом году почти 5 тысяч человек в 6 муниципальных районах Волгоградской области пострадали в результате весеннего половодья. В этом году в результате малого сброса на территории природного парка Волго-Ахтубинская пойма высохли реки и озера, что привело к экологической катастрофе, в результате которой погибло значительное число представителей животного мира, - говорит Николай Патрушев.

Уже в закрытом режиме, без СМИ, Устинов и Патрушев заслушивали конкретные доклады губернаторов и ответственных лиц: что им мешает навести порядок в регионах.