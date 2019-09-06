31 житель Волгоградской области получил госнаграды: кто и за что

В пятницу губернатор Андрей Бочаров вручил выдающимся волгоградцам государственные награды, почетные грамоты и благодарности. В Зале Воинской и Трудовой славы 6 сентября чествовали более 30 жителей области. Среди них – ученые, общественники, представители власти, работники сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и промышленности.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, сразу 8 волгоградцев Указом Президента удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За развитие ветеранского движения и патриотическое воспитание молодежи глава страны отметил председателей Камышинского и Котельниковского отделений всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александра Удодова и Сергея Холостых.

За многолетний добросовестный труд получили награды оператор технологических установок Олег Боганов и ведущий инженер-механик отдела технического надзора Сергей Денисов, оба – сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Знак отличия теперь сверкает и на груди технического директора Волгоградской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Владимира Гончарова.

Наградами власти отметили и целую плеяду спортивных деятелей. Среди них – генеральный директор «Центра водных видов спорта Спартак-Волгоград» Юрий Лукьянов. Ректор Волгоградского государственного аграрного университета Алексей Овчинникову получил Благодарность Президента России, а игрок «Ротора» Александр Никитин добавил в свою копилку благодарность Министра спорта РФ.

Три волгоградских семьи стали обладателями орденов и медалей «Родительская слава». Орденоносцами стали семьи из Городищенского района: Сергей и Валентина Филипповы, воспитывающие десятерых детей, и Александр и Альфия Гуторовы – родители восьмерых волгоградцев. Медаль получили родители 6 ребятишек волжане Владимир и Наталия Голубевы.

Десять волгоградцев удостоены региональных знаков отличия. Медаль «За заслуги перед Волгоградской областью» получил заслуженный работник сельского хозяйства РФ, заместитель генерального директора АО «Агрофирма «Восток» Владимир Струк. Почетными грамоты губернатора увезли домой Почетный строитель РФ, член Общественной палаты региона Лев Алферов и заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга Волгоградэнерго» Анатолий Кушнеров. Кроме того, губернатор объявил благодарность Волгоградской области победителям чемпионата рабочих профессий WorldSkills и их тренерам-наставникам.

СПРАВКА «КП»

Кто из волгоградцев получил госнаграды в 2019 году

Орден «Родительская слава»: Александр и Альфия Гуторовы, Сергей и Валентина Филипповы

Медаль ордена «Родительская слава»: Владимир и Наталия Голубевы

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

За заслуги в развитии ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи: Александр Удодов, Сергей Холостых, волгоградское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО".

За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу: Юрий Лукьянов, гендиректор "Центра водных видов спорта "Спартак-Волгоград".

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу: Олег Боганов, оператор технологических установок, Сергей Денисов, ведущий инженер-механик отдела технического надзора - "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", Владимир Гончаров, технический директор Волгоградской ТЭЦ-2 "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго".

За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: Мария Полетаева, специалист по работе с молодежью "Социально-досугового центра "Перекресток" Дзержинского района.

Благодарность Президента Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: Алексей Овчинников, ректор Аграрного университета

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу: Владимир Шкарин, заместитель губернатора Волгоградской области, Светлана Сундукова, начальник отдела комитета физкультуры и спорта Волгоградской области

Благодарность Министра спорта Российской Федерации

За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта в Российской Федерации: Надежда Андреева, заместитель председателя комитета по развитию туризма Волгоградской области, Александр Никитин, тренер-консультант клуба "Ротор",

Региональные награды:

Медаль "За заслуги перед Волгоградской областью"

Владимир Струк, заместитель гендиректора "Агрофирмы "Восток"

Почетная грамота Губернатора Волгоградской области

Лев Алферов, председатель комиссии по жилищно-коммунальному, строительному комплексу и дорожному хозяйству Общественной палаты области, Анатолий Кушнеров, директор филиала "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" – "Волгоградэнерго"

Благодарность Губернатора Волгоградской области (за Ворлдскиллс Россия)

Ирина Александрова, преподаватель "Волгоградского строительного техникума", Валерия Балванова, студентка ВолгГТУ, Елизавета Ермихина, медицинский лабораторный техник волгоградского бюро судмедэкспертизы", Ирина Жданова, преподаватель Волгоградского медколледжа, Екатерина Карасева, преподаватель Волгоградского технологического колледжа, Ольга Карпова, старшая медсестра клинической больницы № 4, Вероника Николаева, студентка Волгоградского строительного техникума, Алла Рубаненко, студентка Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли, Зоя Трушина, преподаватель Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли, Полина Яблочкина, студентка "Волгоградского технологического колледжа".