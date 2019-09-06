2019-09-06T14:34:13+03:00
Общество

Семья учителей из Камышина потратит грант губернатора на отпуск и книги

И муж, и жена выиграли областной профессиональный конкурс
Кириллова Светлана
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Фото: личный архив семьи.Фото: личный архив семьи.
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Недавно назвали имена победителей волгоградского конкурса педагогического мастерства среди молодых учителей. В числе победителей - пара из Камышина – Андрей и Юлия Рунковы. Ему 34 года, преподает технологию в 17-й школе Камышина, ей – 32, она учитель математики и информатики в 14-й школе. И хотя Андрей и Юлия работают в разных учебных заведениях, это не мешает им поддерживать друг друга в профессиональной деятельности.

Оказывается, традицию участия в конкурсах профессионального мастерства в семье заложил Андрей. Более того: в 2013 году молодой педагог уже выигрывал грант.

- Последние учебные годы и у меня, и у супруга были творчески насыщенными, поэтому мы обсуждали также возможность совместного участия в конкурсе, - делится Юлия.

Молодые люди любят свою работу, поэтому особых трудностей с прохождением отбора у них не возникло. Чтобы получить грант губернатора, не нужно как в обычном конкурсе выполнять задания. Педагоги в возрасте до 35 лет должны собрать портфолио профессиональных достижений за последние три года.

Их у обоих молодых супругов было предостаточно. Например, участие Юли в международной ярмарке социально-педагогических инноваций, где она победила с авторской работой "История математики в лицах". Весь опыт работы Юлии и Андрея подтверждает: учителя из глубинки умеют и любят учить ничуть не хуже, чем коллеги из «звездных» лицеев и гимназий.

Для победы в конкурсе молодым педагогам приходилось постоянно заботиться о повышении своей квалификации, готовить собственные методические разработки. И, конечно, развивать таланты своих подопечных, ведь достижения ребят - лучшая оценка работы их наставника. Ученики супругов – призеры и победители всероссийских предметных соревнований.

- Для победы очень важен ежедневный многолетний и кропотливый труд: воспитание, развитие и образование ребятишек, самообразование, участие в конкурсах профессионального мастерства, - перечисляет наша собеседница.

Девушка признается, что за время подготовки нашла и направления работы, которых ей еще предстоит расти. А Андрей заметил, что с каждым годом растет компетентность участников, и такая конкуренция мотивирует.

Семейной жизни, как говорят педагоги, такие «профессиональные проверки» только помогают. За победу в конкурсе волгоградцы получили не только Почетные грамоты от губернатора, но и премии – по 50 тысяч рублей. Их Андрей и Юлия собираются потратить не только на книги и самообразование, но и на долгожданный отпуск со своей маленькой дочкой.

СПРАВКА «КП»

Андрей Рунков – учитель технологии школы №17 Камышина. Квалификационная категория – высшая. Работает в специальных (коррекционных) классах. Выпускник ВГСПУ, 34 года. Увлекается выжиганием и резьбой по дереву, настольным теннисом и гитарой.

Юлия Рункова – учитель математики и информатики средней школы №14. Квалификационная категория – первая. Выпускница ВГСПУ, 32 года. Учитель создала собственный сайт, где учащиеся, родители и учителя могут найти для себя много полезных разработок: http://runkovajulia.ucoz.net.

ИСТОЧНИК KP.RU

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