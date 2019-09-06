2019-09-06T10:49:46+03:00
Общество

Дети Волгограда обратились к горожанам с просьбой беречь природу

В день города на центральной набережной Волгограда прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче [видео]
Поделиться:
Фото: УОФото: УО
Изменить размер текста:

В день города на центральной набережной Волгограда прошел Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. На экологической площадке, организованной «Концессиями водоснабжения», «Концессиями теплоснабжения» и региональным оператором в сфере обращения с ТКО «Управление Отходами – Волгоград», дети Волгограда записали свое видео-обращение к жителям города.

Дети Волгограда об экологии.На Всероссийском фестивале энергосбережения #Вместеярче дети Волгограда обратились ко взрослым с просьбой сохранить для них чистый мир. Имеется разрешение родителей на съемку детей в этом социальном ролике, поэтому репостить можно! Съемка и монтаж - Наталья Чернышова.

Юные волгоградцы лучше взрослых понимают последствия загрязнения окружающей среды человеком. Ведь именно им достанется мир, состояние которого ежедневно стремительно ухудшается. В отличие от многих взрослых дети уверены, что свой маленький вклад в спасение планеты может внести каждый, а ценность таких маленьких шагов очень высока.

Детвора самых разных возрастов с большим удовольствием создавала яркие таблички, призывающие не сорить, чтобы потом установить эти таблички у себя во дворе, у школы, в городских скверах и на газонах. А после ребята охотно приняли участие в создании социального ролика о необходимости поддержания чистоты на берегах рек и на городских улицах. Оказалось, что волгоградским детям есть что сказать взрослым.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Программа реальных дел: как губернатор Бочаров завоевал популярность в Волгоградской области
На этой неделе сразу в нескольких регионах состоятся выборы губернаторов. Среди них — и Волгоградская область, где действующий глава Андрей Бочаров имеет все шансы переизбраться на второй срок
Новости 24
И о погоде: в Волгоградской области на выборах будет жарко
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В Волгограде пропала 13-летняя девочка
Волгоградцы, осужденные за взрыв дома на Университетском, обжалуют приговор в областном суде
В Волгограде убийце криминального авторитета Юрия Иванова дали 9 лет строгого режима
Волгоградца, подвозившего клиентов в Элисту, жестоко убили, а машину сожгли
В тройном ДТП под Волгоградом погиб 26-летний водитель
Волгоградец разбил чужую машину на 150 тысяч рублей и не помнит за что
Утилизировать покрышки каждый автовладелец должен сам
Волгоградца будут судить за сексуальное насилие, совершенное 14 лет назад
Целое поле дикорастущей конопли уничтожили под Волгоградом
Рецидивист сманил 13-летнего школьника фасовать наркотики за деньги
Под Волгоградом лихач на «ВАЗе» сбил на «зебре» маму с двухлетней дочкой
Волгоградка получила четыре года за попытку зарезать приятеля
Волгоградцев спросят, на что они тратят свое время
Под Волгоградом в пожаре пострадала 59-летняя дачница
В Волжском женщина на «шестерке» сбила двух школьников на "зебре"
МЧС: в Волгоградской области ожидается жара - в лес не ходить
В Волжском с пятого этажа выпал 9-месячный ребенок
В Волгограде завершили благоустройство сквера возле седьмой больницы
Жители Волгограда могут застраховаться по акции «Лови момент с УРАЛСИБом»
В онкодиспансер Волгограда поступило новое оборудование
Под Волгоградом военные испытали обновленную «Тунгуску» и реактивные огнеметы «Шмель»
В Астрахани инженер лишилась миллиона рублей, когда сказала незнакомцу данные карты
3D-принтер волжских студентов будут поставлять на «оборонку»
В Волгограде почтальон пыталась украсть у предприятия 1,5 миллиона рублей
В Астрахани дела двух министров ЖКХ и одного зама передали в суд