Мобильные сервисы «Ростелекома» – и на природе так же, как дома

Представители СМИ убедились, что с технологиями компании в путешествиях действительно включается режим «как дома»

«Ростелеком» активно внедряет в жизнь волгоградцев новые сервисы и технологии, чтобы жизнь горожан и жителей области стала проще и удобнее. В рамках пресс-тура специалисты компании рассказали представителям волгоградских СМИ о развитии цифровых технологий и их интегрировании в повседневную жизнь. «Теоретическую» часть мероприятия провел директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черноиванов.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Человек выбирает не услугу, а сервис

Качественное обслуживание и уважение к потребностям волгоградцев – главный ориентир для компании при работе над улучшением технологий. «Ростелеком» предлагает горожанам ряд сервисов, каждый из которых подстраивается под нужды конкретного пользователя.

Например, «Ростелеком Здоровье». Этот сервис предоставляет из любой точки мира доступ к онлайн-консультациям ведущих московских и петербургских врачей. Отдельный плюс для пользователей – доктора находятся на связи круглосуточно. Рекомендации можно получить любым удобным способом, от чата до видеосвязи. Ответ при этом приходит буквально за несколько минут. Сервис «Здоровье» помогает волгоградцам пройти срочную консультацию, обратиться к профильному специалисту и даже расшифровать анализы. Услугой могут пользоваться все желающие, с единственным уточнением: дети до 17 лет – только вместе с родителем или законным представителем.

Учится никогда не поздно

Компания активно внедряет телекоммуникационные технологии и в образовательную среду. В этом году «Ростелеком» запустил «Лицей» - новый сервис, благодаря которому школьники и дошколята могут учиться в режиме онлайн. Пользователи выбирают сертифицированные курсы, имеющие государственную лицензию, а ведут занятия известные педагоги из лучших вузов страны. В «Лицее» можно подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, пройти профориентационное тестирование и тренироваться с помощью заданий в разных форматах, от текстовых до интерактивных. «Ростелеком» работает над оптимизацией этой платформы и планирует в ближайшее время запустить новую версию с расширенным функционалом.

Фото: ПАО «Ростелеком».

Безопасность всегда актуальна

Один из самых популярных сервисов, предоставляемых национальным цифровым провайдером – «умный дом». «Ростелеком» предлагает целый комплекс решений, которые позволяют дистанционно управлять свои жилищем и защищать его от злоумышленников. Благодаря этой услуге можно с помощью приложения на смартфоне включить лампочку, выключить забытый утюг, или проверить через видеокамеру, чем заняты отваленные дома дети. Проще говоря, «умный дом» - это максимальное упрощение жизни горожан с помощью новых технологий.

Смотреть, учиться, отдыхать

Еще одна новинка, которой уже успели заинтересоваться волгоградцы – мультимедийная платформа Wink. Сервис объединяет в себе мобильное приложение, веб-портал и приложение для Smart TV. Пользователи могут смотреть более 200 каналов и 12 тысяч фильмов и даже учиться на образовательных курсах университета «Нетология».

Всегда на связи

Одна из главных услуг, предоставляемых «Ростелекомом» - это связь. Фишка компании – «семейные» тарифные планы, позволяющие максимально удобно контролировать коммуникацию внутри семьи. Например, на всю группу абонентов можно подключить единый пакет услуг, и тогда не нужно будет следить, пополнили ли дети счет на мобильном, или не появился ли минус на счете у бабушки. При этом тариф распространяется на все устройства, которыми пользуются члены семьи, даже если на одного человека приходится по несколько гаджетов.

Все сервисы компания максимально адаптирует под нужды потребителей.

- У нас есть целая линейка экономных тарифных планов. Кроме того, работает система «try and buy», то есть «пробуй и покупай». Волгоградцы могут некоторое время тестировать услугу, чтобы потом решить, нужна ли она им, и в каком объеме, варианте. Мы понимаем потребности наших клиентов и думаем над тем, как упростить их жизнь благодаря технологиям. Например, удобно не тратить время в очередях, а выполнить часть действий дистанционно. Подал через сервис документы в налоговую, приехал один раз на 20 минут – и ушел довольный. По-моему, это очень удобно, и человек сам может решить, что, когда и в каком объеме ему нужно, - прокомментировал Александр Черноиванов.

После краткого теоретического экскурса журналисты проверили работу умных

Фото: ПАО «Ростелеком».

технологий в деле. В пресс-туре по Среднеахтубинскому району представители СМИ убедились в качестве телефонной связи и интернет-трафика, опробовали возможности сервисов и обсудили перспективы развития платформы «Лицей»: с началом нового учебного года эта услуга стала еще более актуальной. Судя по количеству вопросов, посыпавшихся на представителей Ростелекома после «тестовой» части, представители СМИ уже решили, какие сервисы подключат для себя и своих близких.

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