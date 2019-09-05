В Волгограде накрыли группировку, которая сбывала черную икру и осетров на миллионы рублей

Черная икра и осетровые давно запрещены на территории страны. Продавать их можно только с наличием официальных разрешений, в которых указано, в каком искусственном водоеме вырастили рыбку. Но любителей заработать это не смущает, ведь делкатес стоит очень дорого. Очередную группировку, делающую миллионы на этом бизнесе задержали в Волгограде.

Волгоградец организовал вокруг себя два десятка людей. Они добывали сами, а чаще скупали икру и осетров (деньги на это давал главарь) на территории Астраханской области. Затем товар перевозился в тайники, перерабатывался и фасовался в банки с логотипами известных марок. После этого сбывался покупателям: и оптовикам, и частникам. Во время обысков, которые проводили совместно СКР, МВД и УФСБ, нашли деньги - около полутора миллионов рублей, 20 литров черной икры и более 80 туш остров.

Фасовали икру в банки под известных производителей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Попали в руки следователей и черновики сделок. Судя по ним ущерб от их деятельности превышает 10 миллионов рублей.

Сейчас собираются остальные доказательства вины мужчин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/730220" frameborder="0"></iframe> Волгоградцы сбывали икру на миллионы рублей.

- Два основных фигуранта дела находятся под стражей, еще троим выбрали меру пресечения – домашний арест. В отношении всех участников банды - а их 24 - возбудили уголовное дело по статье: незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.