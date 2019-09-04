2019-09-05T10:45:40+03:00
Общество

Гремячинский ГОК оснащается современным оборудованием

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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» строит в Волгоградской области современный производственный комплекс по добыче и обогащению солей Гремячинского месторождения. Новое производство будет оснащено самым современным оборудованием.

По плану модернизации производства и для развития участка механической обработки цеха централизованного ремонта механического оборудования на «ЕвроХим-ВолгаКалий» поступило новое оборудование – станок для плазменной резки. Монтаж оборудования произведен силами работников цеха.

Станок позволяет более точно и быстро резать металл, что значительно повышает уровень обработки в сравнении с ручным газорежущим инструментом. Высокотехнологичная система с программным управлением и автоматизированными системами вырезает сложные конфигурации из обычного листа металла. По заранее заданным параметрам станок самостоятельно производит разбивку, раскройку и вырезание большого количества деталей из стандартного листа стали толщиной до 20-30 мм. Для резки более толстого (до 120 мм) металла на станке используется специальная газорежущая аппаратура на пропане. После резки металла детали и заготовки, полученные с помощью станка плазменной резки, практически не требуют дополнительной обработки шлифовальным и металлорежущим инструментом, что является одним из важных преимуществ этого оборудования.

Первые же испытания, проведенные после обучения оператора станка, показали, что этот агрегат позволит улучшать качество и внешний облик выпускаемой участком механической обработки продукции. Станок осуществляет качественный рез изготавливаемой детали без дополнительной обработки поверхности, что уменьшит трудозатраты на ручную слесарную обработку. Точность изготавливаемых деталей, например фланцев, сокращает время на токарную обработку и позволяет экономить металл за счет оптимальной раскройки листа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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