Волжскому дали 7 миллионов рублей на проект обновления стадиона Логинова

Когда пожар практически уничтожил стадион имени Логинова в Волжском, власти пообещали, что восстановят и сделают еще лучше. Это было в 2018-м. А пару дней назад глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в Волжском не просто отремонтируют стадион, а сделают на его основе спортивный кластер. В подтверждение этих слов «КП-Волгоград» нашла лот на сайте Госзакупок - «разработка проектно-сметной документации на строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу Волжский, ул. Набережная, 2а». И выделили на проект немало - почти 7 миллионов рублей. Но в 2019-м выделили только 3,7 миллиона.

Архитектурный облик нового здания обещают сделать похожим на старый корпус. Это будет трехэтажный многофункциональный комплекс, в котором будет три спортивных зала: на первом этаже - зал размером 42 х 27 метров плюс 4 раздевалки с душевыми и санузлами; на втором - два зала размером 18 х 12 метров каждый с 4-мя раздевальными, с душевыми и санузлами; на третьем этаже будут административные и бытовые помещения, а также конференц-зал. Плюс в основном зале будут трибуны на 300 мест.

Уже к концу сентября проект будет готов (делает его самарская компания ООО «ЕвроГеоПроект»), и к его реализации приступят в 2020 году.

- В рамках трехлетней программы развития будет проведен капитальный ремонт бассейна, ремонт и реконструкция стадиона, замена кресел, ремонт футбольного поля, дорожек легкой атлетики, будет выстроен еще один новый ФОК. А когда будет построена мини-ГЭС и наполнится водой река Ахтуба, мы сможет развивать здесь гребную базу и водные виды спорта: байдарки, каноэ, гидроциклы и иной водно-моторный спорт, - рассказывает глава спорткомитета Волжского Сергей Куприн. - С такими темпами, Волжский стадион сможет встать в один ряд с таким стадионом, как «Лужники».