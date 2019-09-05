День выборов: 8 сентября в Волгоградской области откроются 1494 участка

В это воскресенье - 8 сентября - в Волгоградской области пройдут выборы. О том, как готовы комиссии, куда идти и что делать, сегодня поведал председатель Избирательной комиссии региона Виктор Черячукин.

Итак, выбрать волгоградцам предстоит: во-первых, губернатора, во-вторых, депутатов Волгоградской областной Думы, в-третьих, 516 органов местного самоуправления.

КОГО?

На пост губернатора претендуют четыре кандидата:

Бочаров Андрей Иванович

Буров Алексей Никитович

Полещук Сергей Иванович

Рублев Владимир Геннадьевич.

На места депутатов облдумы претендуют пять партий («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, Справедливая Россия), в партийных списках – 250 кандидатов. По 19 одномандатным округам в выборах участвуют 89 кандидатов.

В выборах в 516 органов местного самоуправления примут участие 4 644 кандидата. В том числе, 8 сентября будут выбирать

- депутатов Быковской гордумы, Урюпинской гордумы, Фроловской гордумы, депутатов Думы городского поселения Дубовка и Новоаннинский, депутатов Совета депутатов Чернышковского городского поселения…

ГДЕ И КОГДА?

- 8 сентября откроются 1494 участковых избирательных комиссий, из которых 14 сформировано для проведения голосования в местах временного пребывания граждан, - рассказал Черячукин.

Проголосовать можно будет с 08.00 до 20.00.

- Только один участок - №635 в Красноармейском районе - откроется на два часа раньше - в 6.00 для сотрудников предприятия с непрерывным циклом работы – Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», - пояснил глава регионального избиркома.

С ПОМОЩЬЮ И ПОД ОХРАНОЙ

18 тысяч волгоградцев через мобильное приложение выбрали удобный для себя участок для голосования. Еще 170 человек выбрали один из 30 цифровых избирательных участков в Москве для голосования на выборах Губернатора Волгоградской области.

- Это новый проект ЦИК России. Планируется, что в следующем году, если эксперимент будет признан успешным, такие участки будут созданы во всех российских регионах», - сказал глава ИКВО.

Все участки будут доступны для инвалидов, людям будут помогать волонтеры - в день голосования будут дежурить около 900 добровольцев. А также будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, дружинники.

На избирательных участках будут работать более 4700 наблюдателей. На 150 избирательных участках будут применены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

- Впервые на выборах регионального уровня будет видеонаблюдение. Камеры установлены на избирательных участках Волгограда и всех 46 теризбиркомах, - рассказывает Черячукин.

Ну, и по традиции для, тех, кто будет голосовать впервые в жизни приготовили подарки. Молодые избиратели получат сертификаты для посещения матча футбольного клуба «Ротор» и браслеты с символикой выборов.