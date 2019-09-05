Педофил обманул 12-летнюю девочку, зашел к ней в дом и изнасиловал, пока мама была на работе

В полицию обратилась мама 12-летней девочки. Она рассказала, что неизвестный мужчина надругался над ее дочкой прямо у них в доме. Он встретил ее на улице, предложил передать письмо для родителей и таким образом зашел в квартиру. Когда родители вернулись с работы, они застали плачущую дочку. Та после долгих расспросов призналась, что произошло.

Профессиональный художник со слов школьницы составил подробный портрет педофила. Оперативники тщательно изучили записи с камер видеонаблюдения неподалеку от места преступления, посмотрели, кто из волгоградцев был судим за подобные преступления. Благодаря слаженным действиям вышли на 60-летнего мужчину. Он отсидел 12 лет за сексуальное насилие над ребенком. Вышел еще в 2013 году.

Оказалось, что 12-летняя школьница – не единственная его жертва. Также он надругался над девочками 7 и 8 лет. Схема была чуть другой. Он представился им учителем и предлагал пройти с ним. Нападал в подъезде: трогал за интимные места. Затем отпускал домой со строгим наказом не рассказывать никому, иначе им будет хуже. Действовал педофил не в одном районе. Нападал в Кировском, Советском, Тракторозаводском.

У него уже взрослые дети, с женой он в разводе. В последнее время жил с женщиной в Ворошиловском районе. Она знала о прежней судимости нового ухажера, но это ее не смущало. Правда о том, что он снова принялся за старое, не подозревала.

Кстати, жертв, возможно, было гораздо больше. Просто многие дети боялись жаловаться на странного взрослого дядю. После задержания следователи ждут новых заявлений.

- Сейчас мужчина находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье: насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.