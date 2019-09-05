Единственный в регионе: уникальный тренировочный комплекс для спасателей построен на Гремячинском ГОКе

Площадку Гремячинского горно-обогатительного комбината компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» депутат посетила во время поездки на территорию бренда «Котельниково-Земля героев». Масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей, реализуемый в Котельниковском районе компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий», входит в число наиболее важных инвестиционных проектов района, оказывает значительное влияние на увеличение хозяйственного потенциала региона в целом.

«Администрация Волгоградской области работает с инвестором строго в рамках подписанного соглашения, – отметила Татьяна Игоревна. - Обе стороны свои обязательства исполняют, при необходимости корректируют сроки. Ну а как иначе - стройка грандиозная, абсолютно новое для нашего региона шахтное строительство, иногда возникают проблемы - земля и порода преподносят сюрпризы. Но работа идёт круглосуточно, и старт промышленного производства приближается.

А что же сейчас? Создаётся уникальная, практически автономная производственная структура: энергоснабжение, 13 км собственной железной дороги, суперсовременные автоматизированные хранилища, подразделения МЧС, пожарные расчеты, которые уже работают в круглосуточном режиме, медицинская служба и т.д.

А параллельно строятся шахты. На минуту представьте себе глубину 1117 м. Самое высокое здание в мире 828 метров. А это почти в полтора раза больше . Представили? Для сравнения - угольные шахты имеют глубину около 400 метров.

Вот такое у нас идёт строительство».

В сопровождении руководителей «ЕвроХим-ВолгаКалия» Татьяна Цыбизова посетила поверхностный комплекс рудника, важные объекты сильвинитовой обогатительной фабрики.

Фото: ЕвроХим.

Гремячинский ГОК располагает единственным в Волгоградской области многофункциональным тренировочным комплексом, предназначенным для тренировок личного состава ВГСЧ МЧС РФ по отработке навыков ликвидации чрезвычайных ситуаций в подземных горных выработках в условиях задымленности и при наличии очагов горения.

Возведение комплекса компания осуществила в рамках реализации положений промышленной безопасности – одной из ключевых стратегий деятельности Гремячинского горно-обогатительного комбината. Создание условий для безаварийной работы, сохранение здоровья и жизней работников находится под особым контролем руководителей компании.

Фото: ЕвроХим.

Депутат узнала о том, как проходят тренировки сотрудников военизированного горноспасательного отряда Ростовской области, Котельниковского военизированного горноспасательного взвода и вспомогательной горноспасательной команды «ЕвроХим-ВолгаКалия», осмотрела служебный автомобиль оперативного реагирования, пожарную машину.

Нет ничего важнее жизней и здоровья людей, и Татьяна Игоревна отметила, что подобные меры безопасности и готовности к нештатным ситуациям, безусловно, могут служить примером социально ответственного бизнеса:

- Я не первый раз на этом предприятии, но эта поездка - особая. Не знакомство, не экскурсия, а более подробное изучение условий работы, программ безопасности, социального пакета работников, экологической защиты, то есть того, что подтверждает серьезность долгосрочных планов инвестора.