Мечта сбылась – вчерашние абитуриенты Волгоградского Меда стали студентами

На торжественном заседании ученого совета вчерашние абитуриенты прошли церемонию посвящения в студенты.

Почётными гостям мероприятия стали заместитель губернатора Волгоградской области, отличник здравоохранения, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФУВ ВолгГМУ, доцент Владимир Шкарин, председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной Думы, заслуженный врач РФ, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФУВ Наталья Семенова, представители учёного совета, проректоры и деканы.

С вступительным словом к первокурсникам обратился ректор, академик РАН, почётный гражданин города-героя Волгограда Владимир Петров. Он поприветствовал собравшихся и поздравил ребят с поступлением в Волгоградский медицинский университет, отметив: «Вы открыли для себя новый неизведанный путь, который будет очень сложным… Самое главное, что вы востребованы… Что ваша мечта сбылась».

После краткого обращения к первокурсникам, рассказа о вузе, его статусе и достижениях, Владимир Петров объявил об открытии торжественного заседания учёного совета по посвящению абитуриентов 2019 года в студенты. После чего выступили почётные гости мероприятия.

В президиуме: руководство университета, почётные гости мероприятия. Фото : Архив ВолгГМУ.

Владимир Шкарин поздравил первокурсников и отметил, что они, выбрав для обучения волгоградский медицинский университет, сделали шаг к хорошей карьере и перспективному будущему. «Пусть выбранный вами путь позволит в полной мере раскрыть и реализовать ваши таланты и дарования», - напутствовал вице-губернатор.

Впереди у вас годы интересной учебы, годы, наполненные важными событиями, - добавил Владимир Вячеславович. - Мы хотим, чтобы в будущем вы стали и замечательными врачами, и талантливыми педагогами, и великими учеными и продолжили лучшие традиции университета». В завершении выступления вице-губернатор пожелал ребятам успехов в учебе, уверенности в своих силах и чудесных мгновений студенчества.

Наталья Семенова, поздравив первокурсников от лица депутатов Облдумы, пожелала ребятам перенять у преподавателей всё самое лучшее, что у них есть: «знания, сердечную привязанность к вам, а самое главное – честь и достоинство».

Для принятия торжественного обещания первокурсники надели белые халаты и шапочки, от чего в зале сразу стало светлее. Это один из самых трогательных и ярких моментов церемонии посвящения. Парни и девушки преобразились внешне, чтобы после принятия студенческой присяги начать и свое внутреннее перевоплощение. Слова торжественного обещания ребята повторяли за первым проректором медуниверситета профессором Виктором Мандриковым.

Первокурсники произносят слова торжественного обещания студента. Фото : Архив ВолгГМУ.

Затем первокурсникам вручили символические «ключ к знаниям» и «студенческий билет». Теперь, по сложившейся традиции, вчерашние абитуриенты стали студентами университета.

Первокурсникам вручили символические «ключ к знаниям» и «студенческий билет». Фото : Архив ВолгГМУ.

С напутственным словом к первокурсникам обратилась декан педиатрического факультета профессор Наталья Малюжинская. Поздравляя ребят, он сказала: «Главное – ставить высокие цели и стремиться к ним… И на вашу долю хватит вершин, которые нужно покорить. Не бойтесь браться за самые сложные задачи, перед которыми пасуют старшие, практика показывает, что именно молодости всё по плечу». Наталья Владимировна выразила надежду, что сегодняшние первокурсники способны развивать современную науку и что обязательно внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. «Научитесь учиться! И преподаватели станут вашими верными помощниками», - подчеркнула декан, рассказывая о профессионализме профессорско-преподавательского состава вуза. Она пожелала ребятам максимально плодотворно использовать годы учебы в университете, а также стремления к знаниям, творческих и научных побед, достижения всех поставленных целей и, конечно же, незабываемой и радостной студенческой жизни. «Взбирайтесь на вершину, чтобы увидеть мир, а не чтобы мир увидел вас!», - завершила свое напутствие профессор Малюжинская.

Шестикурсник педиатрического факультета, стипендиат Президента РФ Роман Дудин от лица выпускников поздравил первокурсников с поступлением в медуниверситет и предупредил, что поступить – не самая сложная задача. Как оказалось, удержать добытые знания гораздо труднее, особенно, после сдачи экзаменов. «Среди суеты, а потом в рутине, главное не забывать о цели, которая привела вас в медицинский университет, - продолжал Роман. – Она ваша главная мотивация. Она – «внутренний маяк», который освещает путь вам, идущим сквозь тернии к звездам». Затем он дал несколько кратких советов, в которых содержался рассказ про вуз и возможности, открывающиеся перед первокурсниками. А завершил Роман свою речь, процитировав знаменитого микробиолога и писателя Поля де Кюри: «Медицина – это любовь, иначе она ничего не стоит».

Анастасия Орешкина, поступившая в этом году на 1 курс педиатрического факультета, от лица всех первокурсников и поблагодарила родителей, и преподавателей и дала обещание: «упорно учиться, стремиться к познанию нового, ответственно относиться к получению образования, воспитывать в себе лучшие качества присущие врачу, активно участвовать в спортивной, научной и общественной деятельности». Также Настя пообещала сохранить славу Alma Mater.

Прозвучали музыкальные поздравления от вузовского студенческого клуба «Визави». После окончания торжественного заседания первокурсникам вручили уже настоящие студенческие билеты – не символические. И пусть не все студенты этого вуза, станут врачами, среди ребят есть будущие инженеры, менеджеры, провизоры, соцработники, генетики и биохимики. Тем не менее, у них впереди работа в сфере здравоохранения. Поэтому в завершение хочется пожелать каждому сегодняшнему первокурснику, перефразировав слова вузовского гимна: «Учитесь так, чтобы потом вами гордился Медуниверситет!»

Фото : Архив ВолгГМУ.

Подготовительное отделение для российских слушателей Волгоградского государственного медицинского университета объявляет набор на подготовительные курсы:

• дневное отделение - для лиц, имеющих среднее образование. Срок обучения – 9 месяцев;

• очно-заочное отделение - для учащихся 11-х классов школ Волгоградской и других областей. Срок обучения - 5 месяцев;

• вечернее отделение - для учащихся 9, 10, 11 классов и лиц, имеющих среднее образование. Срок обучения – 8 месяцев.

Все учебные программы по дисциплинам, объявленным в качестве вступительных испытаний в ВолгГМУ, предусматривают подготовку к ЕГЭ.

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Запись на обучение - с 11 сентября 2019 года по адресу: Волгоград, ул. Рокоссовского, 1г (морфологический корпус ВолгГМУ).

Контактный телефон (8442) 33-64-65.

Подробности на сайте ВолгГМУ www.volgmed.ru в разделе «Абитуриенту», «Подготовительное отделение (рус.)»

Ирина Казимирова.

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