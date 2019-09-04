В Астрахани муж выбросил жену-инвалида с седьмого этажа

Тело женщины увидели прохожие - астраханка лежала под окнами девятиэтажки. Очевидцы вызвали «скорую», но и без медиков было ясно – астраханка мертва. Еще одна самоубийца – решили большинство. Но все оказалось гораздо трагичней.

49-летняя Валентина Кузнецова была инвалидом уже много лет. Последние несколько жила вместе с 50-летним мужчиной. Он ухаживал за ней, скрашивал одиночество. Но отношения разладились. Характер у кавалера оказался не подарок. Так вскоре тихие вечера сменились скандалами. Он стал угрожать супруге, что убьет ее. Женщине это надоело и после очередной ссоры она обратилась в полицию. В отношении астраханца возбудили уголовное дело. Полицейские проводили дознание. Но так как статья не тяжкая, мужчину не арестовали и он продолжал жить на одной жилплощади со своей жертвой. 2 сентября мужчина вернулся домой пьяным. Он сразу же вспомнил, что его благоверная написала на него заявление в МВД. Супруг поднял женщину на руки и выбросил в окно с седьмого этажа.

Муж выбросил жену-инвалида с 7 этажа.

- Сейчас подозреваемый арестован. Он находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье убийство, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.