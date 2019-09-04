На волгоградской трассе иномарка перевернула автобус: шесть пострадавших, один погиб

Утро 4 сентября началось с недобрых новостей: в Волгоградской области произошло очередное ДТП с пассажирским автобусом. И опять с жертвами и пострадавшими.

Случилось это рано утром - примерно в 5.15 - на 733 километры трассы в Новоаннинском районе. Автобус, в котором находилось 17 пассажиров и два водителя, направлялся из Москвы в калмыцкую Элисту. А 42-летний жители Калмыкии на своем «Рено Сандеро» ехал в противоположном направлении. Мужчина, видимо, торопился, потому что пошел на рискованный обгон, не убедившись в безопасности маневра. Это он выехал на встречную полосу буквально лоб в лоб автобусу.

Удар был такой силы, что легковушку отбросило на обочину. А автобус и вовсе перевернулся.

- Из 17-ти пассажиров шесть получили травмы и ушибы, но в больницу увезли только двоих, остальные от госпитализации отказались. Они отправились дальше в Калмыкию на другом автобусе. Водитель легковушки получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП до приезда «скорой» помощи, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Как уточняют в облздраве, на место ДТП выехали 7 фельдшерских бригад : 1 бригада ТМП ЦМК, 3 бригады Михайловской ЦРБ, 3 бригады Новоаннинская ЦРБ. По уточненным данным в числе пострадавших оказались три пассажира автобуса: 49-летняя женщина с диагнозом ушиб левого плеча, 35-летняя женщина и 55-летний мужчина. Все госпитализировали в ГБУЗ "Михайловская ЦРБ".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ДПС.

Перевернувшийся на дороге автобус перегородил движение машин, из-за чего на данном участке образовалась пробка. На данные момент полицейские организовали реверсивное движение по трассе.

Отметим, что в этом году число аварий с участием пассажирского транспорта просто зашкаливает. Только в Волгоградской области за семь месяцев текущего года зафиксировано 83 ДТП с участием автобусов, в которых погибли 2 человека, еще 97 получили травмы.