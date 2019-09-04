В воздухе Волгограда стало меньше пыли, зато больше выхлопных газов

На днях Министерство природных ресурсов опубликовало большой доклад - «О состоянии окружающей среды в России», ну и в регионах в частности. В документе много интересных данных, которые собраны по крупицам со всех уголков страны, в том числе и о Волгоградской области. Экологи не просто оценили обстановку с воздухом, водой, растительностью и так далее в каждом регионе, но и дали сравнительную характеристику о том, как изменилась ситуация за последние восемь лет - с 2010-го по сей день. Главные выводы, которые можно сделать о нашем регионе: волгоградцы стали больше мусорить и больше ездить на машинах, потому что объем выбросов выхлопных газов вырос на треть. Зато наши люди стали экономнее потреблять воду и меньше сбрасывать грязных стоков.

ДЫМ ЗАВОДОВ ЗАМЕНИЛИ МАШИНЫ

Волгоградская область, к счастью, не попала в число самых грязных регионов России по состоянию атмосферного воздуха и почвы. Хуже всего в этом плане обстоят дела в Абакане, Ангарске и Барнауле. Из крупных городов в «грязный» список попали Иркутск, Красноярск, Новокузнецк, Улан-Удэ и Чита. Да и вообще в Сибири экологическая обстановка с воздухом самая неблагоприятная в стране.

Мы же в рейтинге - в «золотой середине». За последние годы (начиная с 2010-го) в волгоградском воздухе значительно уменьшилось содержание твердых веществ – на 28,0 %, СО, оксидов азота и ЛОС – на 12,4 %, 18,6 % и 33,7 соответственно.

Это связано с тем, что предприятия постепенно обновляют очистные сооружения. Это подтверждают цифры от Минприроды: выбросы от стационарных источников в 2018-м составили 144,7 тысяч тонн и уменьшились по сравнению с 2010-м на 28,1 %.

Но стал ли наш воздух действительно чище? Нет. Потому что выбросы заводом нам заменили выхлопные газы от машин, численность которых на дорогах выросла за последние 10 лет в разы.

Так, выбросы от автомобильного транспорта в 2018-м составили 302,3 тысяч тонн, по сравнению с 2017 годом увеличились на 1,6 %, с 2010 - на 33,8 %.

Содержание диоксида серы в воздухе, которым мы дышим, увеличилось на 15,3%.

ВОДУ РАСХОДУЕМ ЭКОНОМНЕЕ

Еще одна хорошая новость: волгоградцы стали экономнее расходовать водные ресурсы.

В цифрах Минприроды это выглядит так: забор пресной воды в 2018 году составил 966,61 миллионов кубов, что на 14,1 % меньше, чем в 2010-м. Использование пресной воды уменьшилось за 8 лет на 24,5 %.

Немаловажную роль в этом сыграли инвестиции в водопроводное хозяйство Волгограда: ржавые трубы меняют на пластиковые, отсюда и меньше потерь.

Сегодня каждый волгоградец в среднем потребляет 71 куб воды в год, это на 30,4 % меньше, чем в 2010 году.

Но что особенно радует: в Волгограде значительно сократился сброс загрязненных сточных вод без очистки. В 2018-м этот объем составил 8,71 миллионов кубов и сократился с 2010-го на 83,7 %!

Кстати, площадь охраняемых природных территорий в Волгоградской области тоже увеличилась на 25 тысяч гектаров, а значит, мы стали бережнее относиться к нашим лесам и поймам.

ЗАТО МУСОРИМ БОЛЬШЕ

Пластиковые контейнеры, бутылочки всех видов, пакетик в пакетике… Мы (и речь не только о волгоградцах) погрязли в упаковочной таре. Как результат, с 2010 года количество образованных отходов в Волгоградской области выросло в 3,6 раз! Только за последний год объем мусора увеличился на 82,1%.

К счастью, сегодня мусор чаще стали вывозить на лицензированные свалки, а не в овраги. Как следует из доклада Минприроды, количество утилизированных отходов в 2018 году составило 1,393 миллиона тонн, и по сравнению с 2010-м выросло в 9,7 раз. Количество обезвреженных отходов за последние восемь лет выросло в 54,3 раза.

Вывоз твердых коммунальных отходов на предприятия по переработке составил 113,5 тысяч тонн, что больше чем в 2017-м на 47,0 %.

Но самое приятное с докладе Минприроды - это цифры инвестиций в окружающую среду. В Волгоградской области эта сумма в 2018-м составила 2 379 314 тысяч рублей. А в целом по стране сумма расходов федерального бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» составила 115 978 миллионов рублей, и это на 26% больше, чем в 2017 году.

В ТЕМУ

В поселке Светлый Яр Волгоградской области появился стационарный пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Причем его оснастили современным оборудованием (в том числе метеорологическим комплексом и газоанализаторами аммиака, окислов азота, диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, суммы углеводородов, метана), и он автоматически собирает и передает данные экологам.

- Эта система позволит каждые 20 минут проводить анализ проб на наличие не менее семи загрязняющих веществ, определять не менее пяти метеорологических параметров, - поясняют в региональном комитете природных ресурсов. - В октябре, после завершения оформления необходимых документов, дооснащенный пост разместят в западной части поселка Светлый Яр — ближе к основному количеству предприятий, образующих южный промышленный узел Волгограда.