Ищем тренера: боксеров из училища олимпийского резерва отчисляют, потому что у них нет наставника

Учебный 2019 год начался для воспитанников училища олимпийского резерва с неожиданной новости. В заведении закрывают группу бокса. Ребят, а это около 15 боксеров с 1 по 4 курс, попросили подписать уведомления о прекращении учебы. Это было большим шоком для всех спортсменов. Ведь никаких предпосылок для подобного решения не было. Как оказалось, все дело в единственном тренере, который уже много лет занимается с ребятами и воспитывает настоящих чемпионов. Его уволили.

- Павел Дешевов - для наших ребят не просто тренером, а наставником, - говорит Анна Мирясова, мама второкурсника Алексея Мирясова. - Сумел найти подход к мальчишкам. Всегда говорил, что мы для него большая семья. Старался выбить деньги для поездки, многие дети из области, не всем по карману были выезды на соревнования. Я многодетная мама, воспитываю детей сама. Когда старшего Лешу взяли в училище мы специально переехали в Волгоград из Палласовки, чтобы быть поближе к сыну. Младший тоже собирался в будущем поступать к Павлу Геннадьевичу. И мы очень расстроены, что складывается такая ситуация.

Павел Дешевов повез своего ученика на первенство Европы. Фото: соцсети

Дешевова действительно нет на рабочем месте. Его вызвала сборная России по боксу на первенство Европы вместе с воспитанником, который сейчас отстаивает честь страны в Болгарии. То есть мужчина сопровождает своего боксера из этого самого училища. Вернется педагог 9 сентября.

- Мы не понимаем, почему работа на благо страны, защита ее спортивной чести считается прогулами, - возмущается Анна. - Нам не нужен другой тренер. Под руководством этого наши ребята становились чемпионами и призерами.

Менять тренера ребята не хотят.

- Тренер не предупредил о поездке, а просто уехал. Ребята остались без наставника на долгое время. И это не первый раз. Такого быть не должно. Комитет и училище занимаются поиском подходящего человека. Есть желание сохранить это направление в училище, - рассказали «КП-Волгоград» в комитете физической культуры и спорта.

- Чтобы «подтвердить» эту группу, мне нужен тренер, - поясняет Жанна Чуксина, директор училища. - Его нет. Мы пытались найти замену. Был лишь один желающий, но он хотел прийти со своими учениками. А у нас уже есть свои воспитанники. На сайте училища мы разместили объявление о вакансии. Если все-таки будет подходящий человек, я сделаю все, чтоб оставить ребят.

А пока спортсмены и их родители в растерянности. Их просят найти учебное заведение, куда им можно перевестись. Если они этого не сделают, их автоматически отчислят из училища.