2019-09-04T13:50:17+03:00
Общество

Ищем тренера: боксеров из училища олимпийского резерва отчисляют, потому что у них нет наставника

Предыдущего уволили за прогулы, когда он повез ученика на первенство Европы
Екатерина МАЛИНИНА
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Ребята становятся призерами российских чемпионатов.Ребята становятся призерами российских чемпионатов.
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Учебный 2019 год начался для воспитанников училища олимпийского резерва с неожиданной новости. В заведении закрывают группу бокса. Ребят, а это около 15 боксеров с 1 по 4 курс, попросили подписать уведомления о прекращении учебы. Это было большим шоком для всех спортсменов. Ведь никаких предпосылок для подобного решения не было. Как оказалось, все дело в единственном тренере, который уже много лет занимается с ребятами и воспитывает настоящих чемпионов. Его уволили.

- Павел Дешевов - для наших ребят не просто тренером, а наставником, - говорит Анна Мирясова, мама второкурсника Алексея Мирясова. - Сумел найти подход к мальчишкам. Всегда говорил, что мы для него большая семья. Старался выбить деньги для поездки, многие дети из области, не всем по карману были выезды на соревнования. Я многодетная мама, воспитываю детей сама. Когда старшего Лешу взяли в училище мы специально переехали в Волгоград из Палласовки, чтобы быть поближе к сыну. Младший тоже собирался в будущем поступать к Павлу Геннадьевичу. И мы очень расстроены, что складывается такая ситуация.

Павел Дешевов повез своего ученика на первенство Европы. Фото: соцсети

Павел Дешевов повез своего ученика на первенство Европы. Фото: соцсети

Дешевова действительно нет на рабочем месте. Его вызвала сборная России по боксу на первенство Европы вместе с воспитанником, который сейчас отстаивает честь страны в Болгарии. То есть мужчина сопровождает своего боксера из этого самого училища. Вернется педагог 9 сентября.

- Мы не понимаем, почему работа на благо страны, защита ее спортивной чести считается прогулами, - возмущается Анна. - Нам не нужен другой тренер. Под руководством этого наши ребята становились чемпионами и призерами.

Менять тренера ребята не хотят.

Менять тренера ребята не хотят.

- Тренер не предупредил о поездке, а просто уехал. Ребята остались без наставника на долгое время. И это не первый раз. Такого быть не должно. Комитет и училище занимаются поиском подходящего человека. Есть желание сохранить это направление в училище, - рассказали «КП-Волгоград» в комитете физической культуры и спорта.

- Чтобы «подтвердить» эту группу, мне нужен тренер, - поясняет Жанна Чуксина, директор училища. - Его нет. Мы пытались найти замену. Был лишь один желающий, но он хотел прийти со своими учениками. А у нас уже есть свои воспитанники. На сайте училища мы разместили объявление о вакансии. Если все-таки будет подходящий человек, я сделаю все, чтоб оставить ребят.

А пока спортсмены и их родители в растерянности. Их просят найти учебное заведение, куда им можно перевестись. Если они этого не сделают, их автоматически отчислят из училища.

Родители должны сами найти тренера своим детям.

Родители должны сами найти тренера своим детям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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