В Волгограде назвали места, где чаще всего происходят ДТП

Все чаще сводки ДТП от волгоградской полиции напоминают фронтовые: ежедневно в авариях гибнут люди. При этом есть участки и перекрестки в Волгограде, которые даже сами жители называют «проклятыми». Что ни день, то авария. В ГИБДД такие участки называют «места концентрации ДТП». В 2018-м в Волгоградской области они причислили к таким 61 участок дороги, в том числе 43 в Волгограде, 7 - в Волжском, 7 - на региональных дорогах и 4 - на федеральных трассах.

По каждому из этих мест сотрудники Госавтоинспекци прорабатывают алгоритм решения проблемы: где-то ставят светофоры, где-то дополнительные дорожные знаки, где-то ограждения… Деньги на ликвидацию аварийных мест выделяют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На данный момент на федеральных, региональных и межмуниципальных дорогах, а также дорогах Волжского все предписанные мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП выполнены. А вот в Волгограде еще остается 22 «опасных» перекрестка, - говорят «КП-Волгоград» в Госавтоинспекции региона.

Сейчас на приведение их в порядок выделено финансирование в рамках нацпроекта. И уже в сентябре-октябре все предписания будут выполнены.

«ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО»

Если спросить у самих волгоградцев, какой перекресток в Волгограде самый аварийный, уверены, они почти однозначно ответят - пересечение улиц Ленина и Комсомольской в Центральном районе. И это действительно так.

Что только здесь уже не делали: расширяли проезжую часть за счет пешеходных тротуаров, устанавливали двойные светофоры, дублировали знаки… Но машины продолжают биться.

По данным ГИБДД Волгоградской области, в 2017-м году на этом перекресте произошло 10 ДТП с пострадавшими, в 2018 - 7, а с начала 2019-го уже 11 аварий, из которых три - с пострадавшими.

20 мая на этом перекрестке сначала в тройном ДТП пострадал 14-летний подросток, а 24-го в ограждение влетела маршрутка с людьми, пострадали восемь взрослых и ребенок. И это только те аварии, что на слуху.

- Причиной большинства ДТП на этом перекрестке становились - проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение очередности проезда перекрестка, - говорят в ГИБДД.

Правоохранители провели анализ и установили, что во всех ДТП, которые в последние годы происходят на этом участке, виновны водители автомобилей, которые двигаются по улице Комсомольской.

В 64% аварий на данном перекрестке виновны водители, которые ехали по Комсомольской со стороны улицы Мира в сторону улицы Советская.

- Основной причиной ДТП на данном перекрестке является особенность работы светофорного объекта: запрещающего движение через проспект Ленина по направлению в центр, и разрешающего движение через проспект по направлению из центра. Водители, которые едут по Комсомольской в сторону улицы Советской через проспект Ленина не видят запрещающий сигнал светофора и выезжают на перекресток, - поясняют причины массовых аварий на данном участке в ГИБДД.

И предложили установить на этом перекрестке выносные консоли светофоров над проезжей частью.

Чиновники это предложение поддержали, и в ближайшее время планируют приступить к его реализации.