Шесть тысяч бутылок суррогата: под Волгоградом полиция накрыла склад с контрафактом

Спиртные напитки в России - самый ходовой товар, поэтому и подделок очень много (желающих нажиться на подпольном алкоголе предостаточно). Очередного такого «коммерсанта», который устроил бизнес на суррогате, задержали в городе Михайловке Волгоградской области. У него в гараже нашли 6 тысяч бутылок «бормотухи».

Ущерб оценили в 1,3 миллиона рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вычислили нечестного 45-летнего «бизнесмена» сотрудники регионального Управления ФСБ. А вчера, 3 сентября, вместе с коллегами из отдела УЭБиПК МВД России по городу Михайловке предпринимателя задержали. «Накрыли» как раз, когда грузчики переносили ящики со спиртным из грузовика в гараж. Трех грузчиков и водителя также задержали.

Задержали организатора и грузчиков с водителем как раз в момент разгрузки новой партии товара.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как удалось выяснить полицейским, контрафактный алкоголь поставляли в Волгоградскую область из одной республики Северного Кавказа. Хранил волгоградец товар в гаражных боксах. Продавал его постоянным покупателям.

В числе подделок и водка, и коньяк, виски и бренди - все с этикетками известных брендов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Спиртное было без акцизных марок, но с этикетками известных брендов - коньяк и водка. 600 бутылок привезли в день задержания. Кроме того, в двух гаражах нашли еще две крупные партии суррогата. В общей сложности изъяли почти 6 тысяч бутылок водки, бренди, вина, коньяка, виски, в том числе элитных брендов, на сумму 1 миллион 340 тысяч рублей, а также более трех тонн спиртосодержащей жидкости в пластиковых пятилитровых канистрах, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Кроме бутылок из гаражей изъяли более трех тонн спиртосодержащей жидкости в пластиковых пятилитровых канистрах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На подозреваемых уже завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками». Им грозит до шести лет лишения свободы.

Привозили товар ночью на вот таком "грузовичке".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Организатор незаконного бизнеса задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в ведомстве.