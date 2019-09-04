2019-09-04T10:29:52+03:00
Происшествия

Шесть тысяч бутылок суррогата: под Волгоградом полиция накрыла склад с контрафактом

В Михайловку поддельные коньяк и водку поставляли с Северного Кавказа [фото]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Контрафактный товар бизнесмен хранил в гаражах.Контрафактный товар бизнесмен хранил в гаражах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Спиртные напитки в России - самый ходовой товар, поэтому и подделок очень много (желающих нажиться на подпольном алкоголе предостаточно). Очередного такого «коммерсанта», который устроил бизнес на суррогате, задержали в городе Михайловке Волгоградской области. У него в гараже нашли 6 тысяч бутылок «бормотухи».

Ущерб оценили в 1,3 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ущерб оценили в 1,3 миллиона рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вычислили нечестного 45-летнего «бизнесмена» сотрудники регионального Управления ФСБ. А вчера, 3 сентября, вместе с коллегами из отдела УЭБиПК МВД России по городу Михайловке предпринимателя задержали. «Накрыли» как раз, когда грузчики переносили ящики со спиртным из грузовика в гараж. Трех грузчиков и водителя также задержали.

Задержали организатора и грузчиков с водителем как раз в момент разгрузки новой партии товара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Задержали организатора и грузчиков с водителем как раз в момент разгрузки новой партии товара.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как удалось выяснить полицейским, контрафактный алкоголь поставляли в Волгоградскую область из одной республики Северного Кавказа. Хранил волгоградец товар в гаражных боксах. Продавал его постоянным покупателям.

В числе подделок и водка, и коньяк, виски и бренди - все с этикетками известных брендов. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В числе подделок и водка, и коньяк, виски и бренди - все с этикетками известных брендов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Спиртное было без акцизных марок, но с этикетками известных брендов - коньяк и водка. 600 бутылок привезли в день задержания. Кроме того, в двух гаражах нашли еще две крупные партии суррогата. В общей сложности изъяли почти 6 тысяч бутылок водки, бренди, вина, коньяка, виски, в том числе элитных брендов, на сумму 1 миллион 340 тысяч рублей, а также более трех тонн спиртосодержащей жидкости в пластиковых пятилитровых канистрах, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Кроме бутылок из гаражей изъяли более трех тонн спиртосодержащей жидкости в пластиковых пятилитровых канистрах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кроме бутылок из гаражей изъяли более трех тонн спиртосодержащей жидкости в пластиковых пятилитровых канистрах.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На подозреваемых уже завели уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками». Им грозит до шести лет лишения свободы.

Привозили товар ночью на вот таком "грузовичке". Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Привозили товар ночью на вот таком "грузовичке".Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Организатор незаконного бизнеса задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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