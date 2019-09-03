Заказчики пиццы были пьяные: парень из службы доставки убил человека, защищаясь от агрессивных клиентов

Стычка между доставщиком пиццы и клиентом, которая произошла 21 августа в Жирновске, закончилась трагично: 41-летний мужчина умер, 17-летний студент под следствием.

НАШЛИ ПО ГОСНОМЕРАМ

В ту ночь к дому №126 по улице Зеленая приехала «неотложка». Вызвали медиков товарищи 41-летнего мужчины – тот лежал на асфальте без сознания. Рассказали вкратце, что подрался. Пока пациента везли в больницу, на место примчался патрулировавший наряд Росгвардии. Они опросили свидетелей. Оказалось, второй участник стычки уехал с места преступления на «четырнадцатой», номера которой запомнили очевидцы. По ним-то стражи порядка и выследили подозреваемого.

- Розыскиваемая автомашина была вскоре обнаружена бойцами Росгвардии во дворе дома по улице Ломоносова. В ходе поквартирного обхода совместно с сотрудниками уголовного розыска группой задержания ОВО был установлен и впоследствии задержан студент местного нефтяного техникума, - прокомментировали в Росгвардии.

Только к моменту задержания одна статья за драку переквалифицировалась в другую – с диагнозом «перелом основания черепа и ушиб головного мозга» мужчина умер в больнице №25 в Волгограде. И обвиняют в этом 17-летнего Романа*.

ДОСТАВЩИК ПИЦЦЫ И БОКСЕР

Рома из хорошей семьи, после школы поступил в Жирновский нефтяной техникум и сразу пошел работать в одну из местных пиццерий доставщиком. Рома не только старался помогать родителям и вообще быть самостоятельным, но и увлекался спортом. Несколько лет парень посвятил боксу. Он даже участвовал в соревнованиях от местной федерации и за годы поставил удар.

- Работал он класса с девятого. В семье родилась двойня и он как мог старался помогать родителям. То в автосервисе, то вот в пиццерии. За все годы учебы на него ни разу не жаловались учителя. Он был спокойным, старательным. Занимался боксом по два часа три раза в неделю, - рассказал КП-Волгоград тренер Иван Сергеевич.

В тот роковой вечер Рома поехал работать. Правда, водительских прав у него не было. В салоне «ВАЗа» с ним находился 18-летний приятель Максим*. Молодые люди доехали до нужного адреса. У подъезда их встретила компания из трех мужчин. Именно тех, что заказали пиццу. Трезвые доставщики не собирались конфликтовать, у них было много работы, а вот незнакомцы явно нарывались на неприятности. Один из них ударил Максима ногой, завязалась потасовка. Ответ последовал незамедлительно: Рома ударил агрессора в голову. Тот упал, ударился головой и впал в кому.

- Возбужденно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В «Жирновской Федерации бокса» о молодом человеке отзываются хорошо: он всегда вел себя адекватно, был приветлив, старался достичь успехов и не пропускал занятия. Говорят, одним ударом убить человека невозможно. Скорее всего, мужчина сильно ударился, когда упал.

- Мы все в шоке. Из-за неадекватных мужчин, которым за сорок, которые напали на школьников, парню грозит срок, - возмущается тренер.

*имена героев публикации изменены согласно законодательству