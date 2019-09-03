Дороги в 57 дворах отремонтируют в Волгограде в 2019 году

В последние годы в Волгограде по программе «Формирование комфортной городской среды» комплексно ремонтируют дворы. Делают дороги, освещение, детские и спортплощадки, лавочки. В 2019 году обновляют лишь 17 дворов - на город-миллионник это капля в море. В то время как на очереди еще сотни убитых придомовых территорий. И вот хорошая новость – до конца года в Волгограде отремонтируют дороги еще в 57 дворах. Мэрия Волгограда уже выбрала подрядчиков. Обойдутся асфальтированные дороги во дворах в сумму более трехсот миллионов. Завершить работы должны к декабрю 2019 года. Так что к зиме жители еще более 140 волгоградских домов перестанут разбивать ноги и машины во дворах и тонуть в лужах на выходе из подъезда.

Как сообщает «КП-Волгоград», по данным документации, размещенной на портале госзакупок, более 64,4 миллиона потратят в этом году на ремонт дорог девяти дворов на Красном Октябре. В большинстве из них уже давно нет асфальта, а проезды выглядят как после бомбежки. Займется ремонтом ООО «Дом-Строй». Также девять дворов сделают в Дзержинском районе. На них выделят 60,1 миллиона рублей. Работать здесь будет ООО «Астрол-СК».

В 43,3 миллиона рублей обойдется ремонт проездов в шести дворах Тракторозаводского района. Делать их будет ЗАО «РСУ Тракторозаводского района». 37,2 миллиона потратят на дворовые дороги в центре Волгограда. Всего здесь ООО «Астрол-СК» сделает пять дворов. Более 28,4 миллиона рублей выделят на новенький асфальт в Ворошиловском районе, где ООО «Караван» обновит проезды на семи территориях.

Дороги сразу в семи дворах обновят в Кировском, уйдет на это 23,2 миллиона рублей. Делать их будет ООО «Экстрим». Кстати, на улице Кирова отремонтируют больше всего дворов в городе в этом году, как и на проспекте Героев Сталинграда в самом южном районе. На новое дорожное покрытие во дворах Красноармейского района, который на днях отмечает 75-летний юбилей, уйдет более 18,7 миллиона рублей. Здесь подрядчик ООО «Универсал» сделает также семь территорий. Еще семь дворов отремонтирует ООО «Дом-Строй» в Советском районе за 36,6 миллиона.

Где отремонтируют дороги во дворах Волгограда в 2019 году

Тракторозаводский район – 6 дворов, 9 домов

ул. Метростроевская, 11

ул. Менжинского, 18

пр. Ленина 225, 227

ул. Быкова, 7

ул. Героев Тулы, 13, 15, 17

ул. Борьбы, 12

Уже в работе два двора: улица Менжинского, 26, 28 и набережная Волжской флотилии, 29.

Краснооктябрьский район – 9 дворов, 25 домов

ул. Тарифная, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Штеменко, 22

ул. Штеменко, 37а

ул. Титова, 15, 13

ул. Таращанцев, 47, 43, 45, ул. Хользунова, 26, 30

ул. Еременко, 110, 114

ул. Триумфальная, 7, 9, 11, 13

ул. Еременко, 78, пр. Металлургов, 32, 34

пр. Ленина,153, 155

Плюс уже идет ремонт в двух дворах: на проспекте Металлургов, 12, 18, 20 - улице Таращанцев, 7, 9; и на улице Еременко, 118.

Центральный район – 5 дворов, 13 домов

ул. Невская, 12Б

ул. Ткачева, 16

ул. Пархоменко, 43, 43а, 43б

ул. Наумова, 4, ул. Чуйкова, 49, 51, ул. Советская, 32, 34, ул. Пражская, 1

ул. Гагарина, 12, пр. Ленина, 25

Дзержинский район – 9 дворов, 23 дома

ул. Краснополянская, 34 , 36, 38

ул. Симонова, 18, 20, б-р 30-летия Победы, 72

ул. 8-й Воздушной Армии, 46

пр. Жукова, 169, 167, 165, 163

пр. Жукова, 149, 147, 145, 143

пр. Жукова, 141, 139, 137, 135

ул. Маршала Рыбалко,12а

ул. Маршала Рыбалко, 12, 14

б-р 30-летия Победы, 70

Здесь уже делают три двора:

- пр. Жукова, 175, 173, 171;

- ул. Землячки, 62, 62а, ул. 8-й Воздушной Армии, 54;

- ул. 8-й Воздушной Армии, 34.

Ворошиловский район – 7 дворов, 21 дом

ул. Ростовская, 9, 11, 13, ул. Кузнецкая, 12

ул. Огарева, 29, 31

ул. Профсоюзная, 21

ул. Профсоюзная, 17, 17/1, 19

ул. Елецкая, 14, 16, ул. Моздокская, 7

ул. Бобруйская, 6, 8, ул. Рабоче-Крестьянская, 63

ул. Академическая, 16, 18, ул. Клинская, 38, ул. Козловская, 15, 17

Уже в работе – двор на Кузнецкой, 99, 101, 101а, 103, Радомской, 2, Ковенской, 1а; а также двор на Циолковского, 22, 24, 36.

Советский район – 7 дворов, 20 домов

пр. Университетский, 46, ул. Тормосиновская, 1 , ул. Алексеевская, 5, 7

ул. Тулака, 7

ул. Тулака, 9, 11, 13

ул. К. Маркса, 25, 27

ул. Казахская,1/5, 1/3, ул. Шауляйская, 2

ул. Алексеевская, 9, 11, 13, 15

пос. Горьковский, ул. Деповская, 6, 8, 10

Уже в ремонте: двор на проспекте Университетском, 19, 21, 23, улице Казахской, 26, 28, 32; а также двор на Казахской, 22, 24.

Кировский район – 7 дворов, 13 домов

ул. 64-й Армии, 113а, 115

ул. Кирова, 130, 130а

ул. Кирова, 86а

ул. Кирова, 134

ул. Закавказская 1, 3, 5, 7

ул. Вельботная, 3, 5

ул. 64-й Армии, 87

Уже делают дороги в трех дворах:

- ул. К. Минина, 4а, 6, ул. Кирова, 118, 120, 122;

- ул. Кирова, 134б;

- ул. Козака, 3, 5, 5а, ул. Кирова, 112, 114, 114а.

Красноармейский район – 7 дворов, 20 домов

ул. Удмуртская, 93

пр. Канатчиков, 20, 22, 26

пр. Героев Сталинграда, 1

пр. Героев Сталинграда, 28, 30, ул. Фадеева, 19, 21, 23

пр. Героев Сталинграда, 23, 25, ул. Остравская, 6

пр. Героев Сталинграда, 21

пр. Героев Сталинграда, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Уже идет ремонт:

- ул. Пролетарская, 29, 33, 35;

- ул. Пролетарская, 25, 27, 31;

- ул. Удмуртская, 47а, 51, улица Панферова, 2.