Куда пойти в Волгограде: «Ленинград» на стадионе, день Красноармейского района, Дубовская лоза и театральный марафон

После насыщенных событиями праздничных выходных, Волгоград возьмет небольшую передышку. Самое время насладиться последними по-настоящему летними деньками на природе и подготовиться к новому театрально-концертному сезону. 6 сентября на стадионе «Волгоград Арена» большой концерт группировки «Ленинград», также нас ждут театральные гастроли и новые выставки и программы в музеях, а Красноармейский район отметит свой 75-летний юбилей. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда можно сходить и что посмотреть в Волгограде с 4 по 10 сентября 2019.

ЗАЖИГАЙ, «ЛЕНИНГРАД»!

6 сентября на стадионе «Волгоград Арена» будет зажигать группировка «Ленинград». Музыкального события такого масштаба в городе не было уже очень давно. К тому же Сергей Шнуров объявил, что это будет последний грандиозный стадионный тур - прощальный. После команда завершит свою музыкальную деятельность.

- Ничего не случилось, - комментирует Сергей Шнуров причины своего решения, - путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит. Мы сыграем «стадионы», а дальше-то что делать? Видимых задач и целей я себе не придумал.

А пока волгоградцев ждут яркие эмоции, выплеск адреналина и любимые песни на родном стадионе. Группировка обещает украсить этот праздник невероятным шоу.

- Особенность «Ленинграда» в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем - чувстве праздника «непослушания», вседозволенности, - говорит Сергей. – И каждый в этом хочет поучаствовать. Это чистой воды эмоция.

Стадионный тур группировки «Ленинград» станет финальным «праздником непослушания» для всей России. Не пропустите!

Стадион «Волгоград Арена». Т. 8-800-100-90-90, www.leningrad.top, https://alloshow.ru/activity/leningrad-tur-2019.

6 сентября в 19.00. Билеты: 900 - 15 000 руб. 18+

КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ – 75!

Самый южный район Волгограда отметит свой 75-летний юбилей 7 сентября 2019 с 19.30 до 22.00. В субботу на Севастопольской набережной пройдет большой праздник с концертом и развлечениями на любой вкус и возраст. Поздравят Красноармейский район с юбилеем ансамбль казачьей песни «Тихий Дон», танцевальная шоу-группа «Новация», ансамбль «Волгоградцы» и другие коллективы города. В программе праздника в день района - мастер-классы, выставки, фотозоны, а также аквагрим, рисунки на асфальте и мыльные пузыри для малышей. А яркой финальной точкой станет красочное пиротехническое шоу, которое начнется в 21.30.

С юбилеем, Красноармейский! Фото: Владимир Аксенов

ФЕСТИВАЛЬ «ДУБОВСКАЯ ЛОЗА»

Впервые в эту пятницу 6 сентября с 9.30 до 21.30 волгоградцев ждет гастрономический виноградный фестиваль «Дубовская лоза». Пройдет он в Дубовке на центральной площади города. Гостей ждут творческие и развлекательные площадки, кулинарные мастер-классы и дегустации, ярмарка и гигантский фруктовый салат. По купеческой Дубовке организуют экскурсию, также все желающие смогут поучаствовать в туристическом квесте и конкурсах. Завершит программу праздничный концерт и лазерное шоу на набережной Дубовки.

ГОРОДСКОЙ КВЕСТ

Областная библиотека для молодежи приглашает юных волгоградцев 6 сентября в 11.00 на командный городской квест «34-й регион». Участникам предстоит пройти увлекательный маршрут, разыскивая архитектурно-исторические памятники на территории Городского сада. Справки по телефону - (8442) 94-45-44. 12+

ЛАВКА ПОТЕРЯННЫХ КНИГ

7 сентября в 17.00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» устроят квест «Лавка потерянных книг». Участники будут угадывать книги и их персонажей и так заполнять книжную полку. Запись – т. (8442)67-33-02.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ

С 10 по 12 сентября на сцене НЭТа в рамках Всероссийского театрального марафона пройдут гастроли Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Зрителям покажут три лучших спектакля - лирическую комедию «Кубанские казаки», которая является «визитной карточкой» театра, романтическую историю «Non Dolet» по пьесе Жана Ануя «Черная невеста», а под конец звездный состав театра пригласит зрителей на улочки старого Тифлиса – на музыкальную комедию «Ханума».

НЭТ, ул. Мира, 5. Т.: (8442) 38-08-45, 8-961-662-16-17.

10 сентября в 19.00 - «Кубанские казаки». 12+

11 сентября в 19.00 - «Non Dolet». 12+

12 сентября в 19.00 - «Ханума». 12+

Билеты: 250 – 1800 руб.

«Кубанские казаки». Фото: Афиша

Гастроли московского детского театра Сац пройдут на сцене «Царицынской оперы». Юные зрители увидят мюзикл «Волшебник Изумрудного города» и оперу по сказкам Самуила Маршака «Теремок» и «Кошкин дом». А после спектаклей все желающие могут пообщаться с персонажами сказок.

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26.79.95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru

7 сентября в 16.00 - «Волшебник Изумрудного города». 7+

8 сентября в 11.00 -«Теремок / Кошкин дом». 3+

Билеты: 300 - 900 руб.

«Волшебник Изумрудного города». Фото: Афиша

Выставки

«ЖИВАЯ ЛИНИЯ ОБРАЗА» АНДРЕЯ БОДРОВА

Музей Машкова с 4 сентября по 13 октября приглашает волгоградцев на выставку «Живая линия образа» петербургского художника Андрея Бодрова. В экспозиции - 90 работ яркого представителя ленинградской школы графики. На открытие выставки приедет сам мастер. На церемонии он даст мастер-класс в технике «сухая игла».

Выставочный зал ВМИИ, ул. Чуйкова 37, т.: (8442) 24-16-79, 38-59-15.

Открытие 4 сентября в 17.00.

Не пропусти!

ВОЛГОГРАД И АСТРАХАНЬ ЗАЖИГАЮТ ОГНИ «ПАРАДА ЗВЕЗД 80-Х»!

14 ноября в ЦКЗ Волгограда состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». А 16 ноября его увидят в астраханском ДК «Аркадия». По словам музыкальных критиков, это единственный на просторах бывшего СССР проект, участники которого являются солистами настоящих («золотых») составов ретро-коллективов. Причем все солисты поют только вживую. В России таких проектов больше нет.

В исполнении экс-солиста ВИА «Веселые ребята» и солиста ВИА «Аракс» Анатолия Алешина, экс-солиста ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары», Заслуженного артиста России Игоря Офицерова, экс-солиста «Песняры» Михаила Долотова, экс-солиста ВИА «Синяя птица» Евгения Войнова прозвучат лучшие хиты на все времена. Среди них «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Не уходи», «Я вспоминаю», «Зеркало», «Анастасия», «В краю магнолий» и многие другие. Это будет трехчасовой праздник настоящей живой музыки.

Волгоград. ЦКЗ, наб. 62.й Армии, 4.

14 ноября, начало в 19.00.

Астрахань. ДК «Аркадия», ул. Калинина, 51.

16 ноября, начало в 19.00.

Т.: 8-800-250-92-80, paradzvezd80.ru.

Билеты: 700 – 2500 руб.