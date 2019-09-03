2019-09-03T16:24:00+03:00
Досуг

Куда сходить в день города 2019 в Астрахани: программа праздничных мероприятий

Что интересного будет, куда сходить и что посмотреть на День города в Астрахани 7, 8, 13, 14 и 15 сентября 2019 [полная программа праздника, куда пойти, схема перекрытия дорог, где запретят продавать алкоголь]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С днем рождения, Астрахань! Фото: astrobl.ruС днем рождения, Астрахань! Фото: astrobl.ru
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Свой 461-й день рождения Астрахань будет отмечать в 2019 году две недели по выходным – 7 и 8 сентября, а также 13, 14 и 15 сентября. В программе праздничных мероприятий на день города - большая детская программа, танцевальный, вокальный и художественный марафоны, ретро-дискотека, концерты и салют. Причем по традиции праздник объединят с днем нефтяника. Приглашенной звездой на день города 2019 в Астрахани будет певец и поэт, бывший участник дуэта «Чай вдвоем», создатель проекта «A-Dessa» Стас Костюшкин. Дороги в местах гуляний перекроют, также запретят продажу алкоголя.

В программе праздника на день нефтяника и день города Астрахани 7 сентября 2019 с 18.00 до 22.00 - концерт на набережной у Петровского фонтана. В 22.00 начнется праздничный салют.

На вокальный марафон в день города приглашают астраханцев 8 сентября 2019 с 18.00 до 21.00 в парк «Аркадия».

13 сентября 2019 на центральной набережной Астрахани день города начнут отмечать в 18.00. В программе праздника с 18.00 до 21.00 – танцевальный марафон, который развернется на четырех площадках у «Крем Кафе», фонтана «Петровский», отеля «Азимут» и на площади Петра I. У Лебединого озера с 18.00 до 20.00 устроят «художественный марафон». А с 19.00 до 22.00 астраханцы будут зажигать на ретро-дискотеке на площади Ленина.

14 сентября 2019 программу праздничных мероприятий на день города Астрахани в 12.00 откроет детский праздник в парке Аркадия. Он продлится до 15.00. А вечером 14 сентября Астрахань с днем города поздравит Стас Костюшкин. Концерт начнется в 18.00 у фонтана «Петровский». Автор хитов «Женщина, я не танцую!» и «Я не очень караочен» выйдет на сцену около девяти часов вечера. Продлится праздник до 22.00.

15 сентября 2019 с 17.00 до 19.00 народные гулянья ко Дню города 2019 в Астрахани пройдут на четырех городских площадках: в парке «Аркадия», в Доме офицеров Каспийской флотилии, в парке имени Ленина и в микрорайоне Бабаевском на улице Жилой, 7Б. В программе праздничных мероприятий – песни и танцы, развлечения и интерактивные игры для детей.

ГДЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ НА ДЕНЬ ГОРОДА 2019 В АСТРАХАНИ

Из-за праздника в день города в Астрахани 7 сентября 2019 с 18.00 до 22.00 перекроют дорогу на улице Горького в границах улиц Никольской и Лейтенанта Шмидта. В пятницу, 13 сентября 2019 с 19.00 до 22.00 ограничат движение автомобилей на площади Ленина на участке между улицами Тредиаковского и Адмиралтейской, закроют проезд по улице Красная Набережная на участке от Адмиралтейской до набережной. А в субботу, 14 сентября 2019 с 18.00 до 22.00 не проехать будет по улице Горького от Никольской до улицы Лейтенанта Шмидта. На всех этих улицах также с 10.00 до 22.00 запретят стоянку и остановку.

СУХОЙ ЗАКОН

Во время праздника в местах народных гуляний и концертов будет действовать «сухой закон». Запретят продажу алкоголя на день города 2019 в Астрахани 7 и 14 сентября с 16.00 до 22.00 на Петровской набережной от Дворца бракосочетания до памятника Петру I. 13 сентября 2019 ограничения на спиртное будут действовать с 17.00 до 22.00 на площади Ленина, а 15 сентября 2019 в это же время не продадут алкоголь и пиво в Трусовском районе у парка имени Ленина, в Советском районе рядом с Домом офицеров и в Ленинском районе на улице Жилой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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