Волгоградка украла 65 миллионов рублей штрафов и пошлин ГУ МВД и села на пять лет

В Волгограде на днях вынесли приговор в отношении Яны Абалян. 53-летней женщине дали пять лет тюрьмы за хищение средств в крупном и особо крупном размере. Причем украла их волгоградка не у абы кого, а у самой полиции.

Договор с ГУ МВД По Волгоградской области женщина подписала еще в 2011 году, но не как физлицо, а как директор ООО «Лазурит-Т». Ее компания владела сетью терминалов по всему городу. И теперь через них можно было бы оплачивать штрафы и пошлины ГУ МВД. Многим это было удобно: не стоять в очереди в банк, а парой манипуляций за небольшую комиссию рассчитаться за долгом.

И долгое время все всех устраивало. Но в 2018 году полицейские нашли у себя недостачу в 65 миллионов рублей. Когда стали узнавать, то выяснили, что исчезли деньги, которые с января 2016 по декабрь 2017 платили волгоградцы как раз через терминалы ООО «Лазурит-Т».

Как выяснила «КП-Волгоград», волгоградцам оплаченные штрафы учитывались, а исчезали уже когда оказывались на счетах ведомства. И делала это как раз 53-летняя Яна Абалян. Возможно, с помощником. Она каждый раз, когда проходили платежи, забирала себе по чуть-чуть. За год набежала не хилая сумма.

Кстати, даму в 2017 году официально признали банкротом как физическое лицо. С 2011 по 2015 год известная в бизнес-кругах леди занимала деньги. И многие ей давали. Долгов набралось на 100 миллионов рублей, а пострадавшими числятся семь человек и одна организация. Знакомым говорила, что брала на развитие бизнеса. Ее компания не только владела терминалами, но и занималась строительными работами. Во время банкротства все ее имущество пошло с торгов на оплату долгов: а это нежилые здания, доли в квартирах, пять КамАЗов.

Во время ареста у нее не нашли ни яхт, ни счетов в банках. У многих остался вопрос: куда ушли деньги. Но ответ на него Яна Абалян не дала: оставила без комментариев. Либо дама просто неудачный бизнесмен, либо очень хитрый человек. Женщина не замужем, а две дочки уже взрослые.

Центральный суд приговорил волгоградку к пяти годам колонии общего режима. По иску прокурора Волгограда женщина также обязана возместить похищенные 165 миллионов рублей. Даже если дама будет в колонии трудиться, она будет выплачивать их и после того, как выйдет из тюрьмы.