Большие перемены в школах малых городов

С наступлением учебного года почти 257 тысяч школьников Волгоградской области сели за парты. В рамках реализации корпоративной программы ПАО «Транснефть» развития школьного образования на 2017-2019 годы АО «Транснефть - Приволга» были выделены денежные средства для проведения ремонта и оснащения лабораторным и демонстрационным оборудованием классов точных наук - физики, химии и математики - в восьми сельских школах нашего региона и одной – Ростовской области. Программа призвана создавать условия для успешной реализации учебного процесса в малых городах и селах России и освоения школьниками точных дисциплин.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ И НОВЕЙШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выбор самих школ не случаен: каждый из попавших в программу районов является зоной присутствия структурных подразделений Волгоградского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть – Приволга»: Городищенский район – линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Кузьмичи», Светлоярский – нефтеперекачивающая станция (НПС) и головная перекачивающая станция (ГПС) «Тингута», Котовский – ЛПДС «Ефимовка», Жирновский – ЛПДС «Красный Яр», Ольховский – НПС «Зензеватка».

- В этих школах в том числе учатся дети наших работников, - поясняет начальник филиала АО «Транснефть – Приволга» Волгоградское РНУ Максим Александрович Даниленко. - Это один из видов социальной заботы о сотрудниках. Нам важно, чтобы ребята со школьной скамьи по профильным предметам могли заниматься более углубленно, получить материальную базу, которая поможет им получить качественное образование и стать востребованными специалистами.

К реализации проекта в компании подошли основательно. Весной ремонт проводился во время каникул, летом график проведения работ устанавливался с учетом ЕГЭ и работы пришкольных лагерей. Все получилось! Кабинеты математики, химии и физики капитально отремонтированы: заменены окна и двери, электрика, отремонтированы потолочные покрытия, пол и стены. Компьютерная техника, учебные пособия, мультимедийное оборудование, оборудование и реагенты для проведения практических занятий – все теперь в наличии.

В мобильном классе каждый школьник обеспечен персональным ноутбуком. Фото: АО «Транснефть -Приволга».

Корпоративная программа развития образования начала действовать в 2017 году и была рассчитана три года.

- Наша школа вошла в программу в этом году, - рассказывает директор МАОУ «Привольненская СШ им. М. С. Шумилова» Светлоярского района Людмила Зубкова. – После проведения капитального ремонта кабинеты укомплектовали современным оборудованием. Особо стоит отметить цифровую лабораторию и мобильный кабинет, которые могут использовать учителя во время разных уроков. Для того чтобы ученики занимались в рамках дополнительного образования робототехникой, монтируется необходимое оборудование для класса, рассчитанного на 12 человек.

Заметим, речь идет о сельской школе, и здесь АО «Транснефть – Приволга» придерживается четкой позиции: ребенок из небольшого села должен получить возможность в перспективе устроиться на работу в одно из крупнейших предприятий страны с достойным уровнем заработной платы.

- Нам важно, чтобы ребята могли получить те знания и материальную базу для их освоения, которая поможет им в реалиях сегодняшнего дня, в условиях современного прогресса, - поясняет Максим Даниленко. – Когда дети приходят в просторный светлый отремонтированный класс, а этот класс наполнен самым современным оборудованием, когда ребята могут воочию увидеть то, о чем написано в учебнике, провести химические и физические опыты, это побуждает их развиваться дальше, узнавать новое.

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» В ДЕЙСТВИИ

МБОУ «Ольховская СОШ» в селе Ольховка Ольховского района получила отремонтированные и оснащенные кабинеты физики, химии и два – математики. На средства нефтепроводчиков здесь были установлены интерактивные сенсорные доски, приобретен ультрасовременный 3D-принтер, внедрены информационные программы.

- На выделенные немалые средства перечень необходимого оборудования мы формировали самостоятельно, учитывая современные ориентиры. Важно, что учителя готовы работать по-новому, ведь произошедшие перемены дают большой импульс, простор для педагогической деятельности, - говорит директор школы Галина Кадыкова. – В рамках реализации нацпроекта «Образование» — это очень важный шаг. И у учеников появляются новые возможности, в том числе по занятиям проектной деятельностью.

- В тех школах, где мы реализовали данную программу, педагогический состав очень сильный. Есть учителя с именем, есть педагоги, что называется, от бога, есть молодые специалисты, у которых появилась возможность не только давать крепкие теоретические знания, но и постигать науку лабораторно, ставить научные опыты. Школьники из глубинки получили современные возможности для учебы! Представьте: школьник сел за парту и у него есть персональный ноутбук, он видит интерактивную доску с технологиями 5G. Это не может не сказаться на эффективности обучения,- отмечает руководитель Волгоградского РНУ.

Директор МБОУ «Шарашенская СОШ» в хуторе Шарашенский Алексеевского района Елена Попова также считает, что современное оснащение кабинетов – часть большой профориентационной работы.

- Подобные перемены позволяют укрепить систему допобразования, усилить кружковую работу, дать возможность детям прикоснуться к науке. И, конечно, мы решаем и кадровые вопросы. Так, в нашей школе в новом учебном году появился молодой специалист – учитель химии. Немалую роль в этом сыграл отремонтированный и оборудованный кабинет.

Для всех отремонтированных кабинетов закупили новую мебель. Фото: АО «Транснефть -Приволга».

Помимо уже упомянутых учреждений образования, радостные перемены произошли в Волгоградской области в МБОУ «Кузьмичевская средняя школа» и МБОУ «Новожизненская средняя школа» в поселке Кузьмичи Городищенского район, МБОУ «СОШ №6 с углубленным изучением отдельных предметов» в городе Котово, в МБОУ «Красноярская СОШ №1 имени В.В. Гусева» и МБОУ «Красноярская СОШ №2» в рабочем поселке Красный Яр Жирновского района.

Очень важно, что АО «Транснефть – Приволга» принимает участие в дальнейшей судьбе выпускников школ – детей своих сотрудников.

- В зависимости от результатов ЕГЭ ребята выбирают, куда им идти, в университет или в техникум. Детям наших работников, желающим пойти по стопам родителей и стать нефтяниками, мы даем возможность учиться по целевой программе, - говорит Максим Даниленко. – А после учебы дипломированным специалистам гарантировано место на предприятии. Нам нужны молодые свежие умы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2017 по 2019 годы в рамках благотворительной программы развития школьного образования АО «Транснефть – Приволга» отремонтировало и оборудовало современные кабинеты физики, химии и математики в 27 школах Самарской, Саратовской, Волгоградской, Оренбургской областей и Республики Татарстан.