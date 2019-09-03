Памятник первым сталинградским нефтяникам

Памятный знак открыли в конце августа на территории волгоградского нефтеперерабатывающего завода. Мемориальная стела установлена в сквере на том самом месте, где располагалась первая промышленная установка завода АВТ-4. На торжественном мероприятии присутствовали президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сотрудники и ветераны ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

- Открытие мемориала - это дань героическому труду нефтяников. Мы горды тем, что достойно продолжаем традиции волгоградских нефтепереработчиков. Наша цель показать сегодня и ветеранам, и молодежи, что нам еще есть куда стремиться, - отметил Вагит Алекперов. - Сегодня волгоградский завод считается одним из лучших на территории России. Первое дизельное топливо и бензин качества Евро-5 получены именно здесь. И сегодня завод производит лучшие горюче-смазочные материалы. Все это строится на том фундаменте, который заложили в далеком 1957 году.

Установка АВТ-4 произвела первый сталинградский бензин 21 декабря 1957 года. Нефть для нее везли с Жирновского промысла. Валентина Житлова - участница тех далеких событий. Она работала на нефтеперерабатывающем заводе с самого начала - с августа 57-го. Отдала предприятию 26 лет. Здесь же трудились ее муж и сын.

- Тогда трамваи еще не ходили, ничего не было здесь. Поле было изрыто траншеями, а мы строили завод по колено в грязи, - делится Валентина Васильевна. – Запуск установки стал для нас настоящим чудом. Столько труда в нее вложили! Это память всем ребятам, кто здесь работал.

За долгие годы АВТ-4 произвела десятки миллионов тонн авиакеросина, дизтоплива, бензина и автомобильных масел. В 2015 году ей на смену пришло современное оборудование.

- В свое время я дал слово, что если мы когда-нибудь демонтируем АВТ-4, это место нельзя оставить пустым. Его нужно было увековечить, - сказал на церемонии генеральный директор предприятия Владимир Зязин.

Здесь и поставили металлическую стелу, напоминающую о легендарной установке. Внешне она воспроизводит АВТ-4 и даже имеет ту же высоту - 7 метров. В основание мемориала нынешней весной Вагит Алекперов и ветераны предприятия заложили капсулу с образцами бензина и нефти. Вокруг разбит сквер со стендами, на которых отражена история завода и люди, которые ее творили.

Мемориальная стела внешне воспроизводит легендарную установку АВТ-4.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После торжественной церемонии Андрей Бочаров и Вагит Алекперов обсудили реализацию инвестиционных проектов и пообщались с сотрудниками и ветеранами предприятия, на котором в ближайшие два года планируют построить три новые промышленные установки.

- Волгоградская область - это один из немногих регионов, где компания имеет такую динамику развития. Инвестирование, конечно, колоссальное. Мы всегда получаем поддержку руководства региона в решении вопросов, связанных с развитием производства, - отметил Вагит Алекперов.

На сегодняшний день ПАО «ЛУКОЙЛ» - один из крупнейших инвесторов, налогоплательщиков и партнеров Волгоградской области. Регион и компания сотрудничают не только в экономической, но и в социальной сфере.

- Невозможно было бы добиться тех результатов, которые сегодня есть у региона, без поддержки нефтяников, - считает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Он поблагодарил президента компании «ЛУКОЙЛ» за решение перевести в наш регион ООО «РИТЭК». Это важное решение: с одной стороны, область получает дополнительные налоги и рабочие места, а с другой – несомненно активизируется участие компании в реализации местных социальных проектов. К слову, «ЛУКОЙЛ» в этом смысле является бесспорным лидером среди работающих в области предприятий. Проекты, которые обсуждались в день открытия памятной стелы, также получат поддержку компании.

После торжественной церемонии Вагит Алекперов и Андрей Бочаров встретились с сотрудниками волгоградских предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Состоялся живой диалог, в ходе которого «лукойловцы» задали немало вопросов, касающихся как развития компании, так и перспектив региона.