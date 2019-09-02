АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 06.09.2019 с 13.00 (мск) на 19.09.2019 на 13.00 (мск) по объекту недвижимости Лот №1:

Лот №1:

Административное здание, назначение: нежилое здание, площадь: 651,8 кв.м., расположенное по адресу: Волгоградская область, Кумылженский р-н, ст-ца Кумылженская, ул. Адм. Тихонова, д. 21, кадастровый номер 34:2460702011:548.

Объект расположен на земельном участке по адресу: Волгоградская область, Кумылженский район, ст. Кумылженская, ул. Адмирала Тихонова, 21, площадью 1 922,84 кв.м. Земельный участок находится у Продавца в аренде на основании Договора аренды земельного участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, №80 от 06.07.2012г., заключенного с Администрацией Кумылженского муниципального района Волгоградской области.

Начальная цена Объекта – 2 672 543 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 1 336 272 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 133 627 руб. 20 коп.

Шаг аукциона на повышение – 133 627 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 267 254 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием продажи Объекта является последующее заключение с Победителем аукциона (единственным участником) предварительного и основного Договора аренды части Объекта – нежилого помещения общей площадью не более 180 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 19 сентября 2019г. в 13 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 17 сентября 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 сентября 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 18 сентября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 19 сентября 2019 г. 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 19 сентября 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты и времени проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 06.09.2019 с 12.00 (мск) на 19.09.2019 на 11.00 (мск) по объектам недвижимости, выставленным на продажу единым лотом Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: ДВУХЭТАЖНОЕ НЕЖИЛОЕ КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое, общей площадью 757,8 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 1, расположенное по адресу: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 94А, кадастровый номер 34:39:000038:605;

Объект 2: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 1 090 кв.м., кадастровый номер 34:39:000038:2, расположенный по адресу: Россия, Волгоградская обл., г. Фролово, ул. Заводская, 94а

Начальная цена Лота №1 – 3 214 882 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 2 764 882 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 450 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 1 607 441 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 1 382 441 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 225 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 160 744 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на повышение – 160 744 руб. 10 коп.

Шаг аукциона на понижение – 321 488 руб. 20 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующего договора аренды нежилых помещений Объекта 1, заключенных сроком менее чем на 1 год: Краткосрочного договора № 3 аренды нежилых помещений от 28.07.2017 г., заключенного с ООО «Сбербанк-Сервис», площадь аренды составляет 10 кв.м., срок действия - 11 месяцев, с условием автоматической пролонгации, количество пролонгаций не ограничено;

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного и основного Договора аренды части Объекта 1 – нежилого помещения общей площадью не более 128,22 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Волгоградского отделения № 8621 ПАО Сбербанк.

Дата и время проведения торгов: 19 сентября 2019г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 17 сентября 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 сентября 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 18 сентября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 19 сентября 2019 г. 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

Подведение итогов торгов состоится 19 сентября 2019 г. по адресу:

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 этаж, конференц-зал.

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