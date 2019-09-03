2019-09-03T09:06:32+03:00
Общество

На фестивале энергосбережения #ВместеЯрче региональный оператор провел экологическую акцию для детей

Коммунальщики в интерактивной форме подняли тему бережного отношения к природе и ее ресурсам
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Фото: УОФото: УО
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В минувшую субботу на Верхней террасе набережной Волгограда прошел ежегодный Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #Вместеярче, на котором коммунальные компании «Управление отходами - Волгоград», ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» провели совместную экологическую акцию для детей.

Коммунальщики в интерактивной форме подняли тему бережного отношения к природе и ее ресурсам. Юным горожанам предложили создать собственные эскизы табличек, призывающих не мусорить. Дети щедро использовали свои творческие способности: одни ребята призывали «не свинячить», другие рисовали радугу и чистый мир, третьи – рисовали реку, мусорные корзины и призывали не бросать мусор мимо контейнеров. Сделанные своими руками таблички дети забирали с собой, чтобы потом установить в своем дворе, около школы или в парке. В это время дети помладше раскрашивали 4-метровую раскраску «Как устроен водопровод», попутно знакомясь с тем, как питьевая вода попадает в наши дома и почему так важно бережно к ней относиться.

Организатором фестиваля выступило государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности» при содействии администрации Волгоградской области и администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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