2019-09-03T08:51:04+03:00
Общество

Сотрудник «Концессий теплоснабжения» вошел в число лучших работников ЖКХ Волгограда

Тимур Корнеев удостоен почетного «серебра»
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Тимур Корнеев получил награду в день города. Фото: КТТимур Корнеев получил награду в день города. Фото: КТ
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Тимур Корнеев, заместитель начальника энергорайона №2 ООО «Концессии теплоснабжения», посвятил тепловому хозяйству жизнь. За трудовые успехи и верность профессии Тимур Ваисович удостоился почетного «серебра» в номинации «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства» городского конкурса «Лучший по профессии». Конкурс проводился администрацией Волгограда в рамках празднования 430-летия региональной столицы.

Тимур Ваисович пришел в тепловые сети будучи студентом. Опытные слесари как могли натаскивали молодого человека, понимая, что растят достойную смену. И не прогадали. Тимур действительно остался в коммуналке навсегда, но только после того, как вернулся со Второй чеченской войны.

Во время службы в армии молодому человеку не раз пришлось применять на практике азы, которым его обучили наставники с тепловых сетей. К примеру, когда возникла необходимость быстро починить краны, а прокладочного материала не было, парень нашелся - использовал то, что было под рукой, - старые кожаные ремни. Находчивость и смекалка действительно порой могут выручить коммунальщика, но эти качества, уверен Тимур Корнеев, приходят с опытом. Его Тимуру Ваисовичу не занимать.

Специалист трудится в тепловом хозяйстве Волгограда 22 года. Начинал рядовым слесарем, последние несколько лет является заместителем начальника тепловых сетей энергорайона №2 (Ворошиловского и Центрального районов) ООО «Концессии теплоснабжения». Сегодня Тимур работает на котельной № 82 – одной из крупнейших в центре города. Здесь же продолжает дело своих наставников – охотно делится знаниями со студентами горхоза, которые приходят в компанию на практику.

- В свое время наставники научили меня тому, что умение найти выход в сложной ситуации обязательно пригодится и в жизни, и в труде. Этому же я сегодня стараюсь учить студентов, ведь они будущее города, страны, будущее теплоэнергетики, - делится Тимур Корнеев. - Я считаю, что коммунальщик учится всю жизнь. И это хорошо. Только со временем, набивая руку в полях, можно стать профессионалом в своем деле. А ведь профессионалы – это люди, благодаря которым можно сделать наш город лучше, а жизнь в нем - комфортнее.

В 2018 году Тимур Ваисович стал лучшим наставником в сфере ЖКХ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. А в минувшие выходные на центральной набережной Тимура Корнеева наградили за то, что он стал лауреатом конкурса «Лучший по профессии», организованного администрацией Волгограда ко Дню города. Тимур Ваисович вошел в пятерку лучших работников жилищно-коммунального хозяйства региональной столицы, разделив почетное второе место с Бану Шумаковой, ведущим бактериологом ООО «Концессии водоснабжения». Победителем конкурса «Лучший по профессии» стал машинист экскаватора 6 разряда «Концессий водоснабжения» Константин Кожевников.

Специалисты, такие как Тимур Корнеев, демонстрирующие высокий уровень профессионального мастерства при выполнении трудовых обязанностей на благо города и его жителей, готовые учиться и обучать других, являются достойным примером для коллег и гордостью концессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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