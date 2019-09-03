Работники водоканала признаны лучшими в ЖКХ

В городском конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Лучший работник ЖКХ» были награждены сотрудники «Концессий водоснабжения». Награждение было приурочено к празднованию 430-летия Волгограда.

Награду за первое место в номинации «Лучший работник ЖКХ» машинист экскаватора 6 разряда Константин Кожевников получил из рук мэра Волгограда Виталия Лихачева. Константин трудится в волгоградском водоканале уже почти 19 лет.

- Яму раскопать – ума не надо. А вот сети не порвать – это искусство. Я хочу, чтобы наши слесари в мои ямы будто в домашних тапочках к себе на кухню ходили. Чтобы они своей работой занимались – меняли и чинили трубы, а не мою с лопатой доделывали, - говорит Константин Кожевников. - За рычаги экскаватора я в первый раз взялся в шесть лет. А как иначе? Отец работал на экскаваторе – я к нему на работу бегал. А отец к деду. А тот к прадеду. Моя профессия – это мое наследство, которое я хочу передать сыну. Это только кажется, что наша работа – металл, вода, земля. Город – это не дома и дороги, это люди, которые там живут. И мы, кто управляет машинами, дает воду, строит и моет дороги. Город – это мы. Этому я учу своего стажера. А время придет – и сына научу.

Ведущий бактериолог «Концессий водоснабжения» Бану Шумакова получила награду за второе место в номинации «Лучший работник ЖКХ». Бану работает в волгоградском водоканале 22 года и по-прежнему каждый день восхищается своей работой.

- В 1999 г. я пришла лаборантом химического анализа 3 разряда в центральную химико-бактериологическую лабораторию МУП «Волгоградводоканал». Все мы видели в учебниках нарисованных амёб. Но здесь мне показали их под микроскопом – живыми. Бактериолог Юрий Семенович Донцов показал мне всю красоту водного микромира: водоросли спирогиру, педиаструм, сценедесмус, мелозиру; зоопланктон – дафнии, циклопы… А какие красивые колониальные сувойки! Вы и слов таких наверняка не знаете, а я их полюбила с первого взгляда. И поняла: моё! Окончила университет по специальности «биолог», прошла пусть от лаборанта до ведущего бактериолога. Теперь я отвечаю за безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении, - о своей работе Бану Шумакова всегда рассказывает с придыханием. - Городской водопровод – это большая веха и неотъемлемая часть истории нашего города. Имея возможность прикоснуться к этой бесценной памяти, чтобы передать потомкам это наше сокровище, я прихожу каждое утро в наше в царство пипеток, чашек Петри, пробирок и микроскопа, работаю на благо людей и стою на страже чистой воды. Сейчас я точно знаю – это мое предназначение, мое счастье. Счастье бактериолога!

В пятерку лучших работников жилищно-коммунального хозяйства Волгограда вошел и заместитель начальника энергорайона №2 «Концессий теплоснабжения» Тимур Корнеев, удостоенный второго места в номинации «Лучший работник ЖКХ».