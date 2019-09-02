«Это ж китайчатина» - написали у меня под постом, когда я пообещала сделать обзор на Geely Atlas. Именно такая репутация преследует автомобили китайских брендов в нашей стране. Но равно как европейский далеко не всегда значит качественный, так и китайский не равно плохому. Мне довелось поработать с такими брендами как Chery, Lifan, Dongfeng, и Geely стал уже четвертым китайским автомобилем, с которым я столкнулась. Китаец китайцу рознь – это надо понимать.

С другой стороны, взглянув на этикетки бытовой техники, одежды и т.д. дома, в большинстве случаев я увидела Made in China, поэтому предубеждения к Geely у меня не было. Сейчас, по прошествии двух дней эксплуатации, я точно могу сказать, что отсутствие ожиданий и сыграет главную роль в моем обзоре.

Фото: ГК "Волга-Раст"

Маршрут Волгоград-Антиповка-Камышин-Городище-Волгоград: 500 км, 10 часов за рулем.

Мой идеальный автомобиль

В процессе тест-драйва, я смогла оценить 7 пунктов из 11. По 5 из которым автомобиль подошел мне идеально. Спойлер: не понравился расход топлива и кожаные сиденья.

Наш 500-километровый тест-драйв лежал по маршруту Волгоград-Антиповка-Камышин-Городище-Волгоград. Около 10 часов за рулем в совокупности, несколько веселых квестов под названием «А давай проедем по бездорожью», разворот на 180 градусов.

Но начнем по порядку. Я не буду описывать вам эргономику кузова, плавные линии панелей, мягкий на ощупь пластик – орава копирайтеров сделали это за меня в огромном количестве. Расскажу про свои требования к автомобилю.

Я все же остановлюсь на внешнем виде. Машина привлекает внимание и цепляет глаз. Владелец мини-гостиницы, в которой останавливались в Камышине, настолько заинтересовался авто, что пришлось показать салон и прокатить. Эх, говорил я жене, бери визитки и документы, премию с продажи получишь.

А если серьезно, то народ сначала обращает внимание на дизайн, потом начинает присматриваться к машине и удивленно говорит: Так это что у вас, Gelly? У меня/брата/знакомого/ был когда-то, но на ваш совершенно не похож.

Критерии оценки

Они отражают личное пристрастие автора к выбору транспортного средства для себя.

1.Соотношение цена/качество Больше всего я ненавижу переплачивать за бренд. Именно поэтому Iphone уступил место телефону Honor в моей жизни (написала и задумалась – не хотелось бы стать амбассадором китайских товаров в России).

2.Динамика Мы много ездим, поэтому легкий обгон на трассе с включенным кондиционером must have.

3.Нет кожаным сиденьям!

4.Подогрев сидений, климат-контроль, подогрев зеркал Для меня это обязательный функционал в авто, поэтому также must have.

5.Расход топлива Комфортные среднестатистические 10 л на 100 км - выглядят очень заманчиво.

6.Большой багажник

7.Высокая оценка по краш-тестам

8.Легкость продажи потом

9.Удобное управление мультимедиа

10.Небольшая потеря стоимости при эксплуатации

11.Потенциальная способность не сломаться в течение 5 лет

Если первая половина критериев довольно объективна, т.к. легко проверяется в цифрах, то заключительная треть отражает наш текущий подход к владению автомобилем. Я пока не готов брать себе машину, как моя бабушка холодильник ЗИЛ - на всю жизнь. В этом случае, выбирая авто, приходится думать - сможешь ли ты его продать и как быстро.

В последний пункт добавил бы приемлемую стоимость деталей и срок их поставки. Был у меня опыт, когда заглушки на противотуманки для Citroen на авторынках и авторазборах в Волгограде не было, а с известного сетевого магазина ее везли 3 недели!

Чем зацепил нас Geely Atlas

Для тест-драйва нам достался турбированный Джили Атлас с шестиступенчатой автоматической коробкой передач с полным приводом. Экстерьер описывать не буду, смотрите фото.

Фото: ГК "Волга-Раст"

Сев за руль, автомобиль показался высоким. Естественно, что у нас встал вопрос по его размерам. Можно было зайти на сайты и сравнить миллиметры, но проще оценить относительно других кроссоверов. Под рукой оказались Дастер, Хонда СР-В и КИА Спортаж.

Итоги визуальных сравнений:

• Duster ниже и меньше;

• Honda такой же ширины, но чуть пониже. На фото это отчетливо видно;

• KIA Sportage по высоте примерно такой же как и Geely.

Geely Atlas vs Honda CR-V пятого поколения

Фото: ГК "Волга-Раст"

Кроссовер Geely выше, создается ощущение, что он мощнее. Никогда бы не подумал, что Хонда будет выглядеть небольшой машинкой.

Дизайн – это чисто субъективная вещь, кому-то он нравится, а кому-то нет, но габариты имеют место быть.

При своих габаритах за рулем Geely очень комфортно:

• Высокая посадка помогает на трассе, когда впереди тебя идет затонированная машина, можно спокойно смотреть поверх нее;

• Боковые и салонное зеркало обеспечивают прекрасную обзорность. Первое время, пока не разобрался с 3D камерой использовал их и проблем с парковкой не возникало;

• Машина - высокая, но при этом в салон садиться комфортно, брюки чистые, пороги их не пачкают.

Очень понравилось:

• Вместительный салон, в котором у пассажиров второго ряда много места. Я ехала по трассе рядом с ребенком и не доставала коленями до переднего сиденья, несмотря на то, что мой длинноногий муж любит отодвигать свое кресло по самое не хочу;

• Практичность. Дочь ехала в детском кресле, упорно пыталась бить ногами по переднему сиденью и у нее не получалось. Кстати, просто огромнейший плюс, который покорил меня как мать – задняя спинка кожаных сидений – пластмассовая. Для семьи с ребенком – это просто необходимость;

• Эргономика водительского места. Мне пришлось сильно потрудиться, чтобы достать до педалей, места много. При моем росте 173 см понадобилось сильно двигать сиденье вперед.

Мое субъективное мнение, которое я отнесу к габаритам – машина тяжелая. Даже солидная. В ней чувствует масса, благодаря которой, ощущаешь себя в безопасности.

Проверила рейтинг по краш-тестам – 5 звезд по C-Ncap. Почитав форумы, пришла к выводу, что в этом есть заслуга инженеров компании Volvo, которую Geely приобрела еще в 2010 году. Volvo, как оказалось один из самых безопасных авто в мире.

Багажник Geely Atlas 320/397 л

Фото: ГК "Волга-Раст"

Мы честно постарались использовать его. Купленные в подарок родственникам арбузы, дыни, три свои сумки, пакеты из магазина Камышинский текстиль с постельным бельем, 2 рюкзака - все это заняло примерно треть багажника

Салон Geely Atlas: плюсы и минусы

Вот как не любила я кожу в салоне, так и не люблю. Несмотря на то, что автомобиль мне понравился – это для меня огромный минус. Все липнет, после солнца садишься как на сковородку, зимой как попой на лед, наверное. А еще я боялась это добро постоянно поцарапать – в общем, однозначно нет.

Geely Atlas и грунтовка

Фото: ГК "Волга-Раст"

У кроссовера достаточно дорожного просвета, чтобы не бояться ездить по проселочным дорогам

Тут же про подвеску – мягче чем у Дастера. В этом уверена на 100%. Проехали по хорошему такому бездорожью – и оценили. Плюс сам ход движения мягкий, шумопоглощение отличное – ребенок проспал обратно всю дорогу и пока по грунтовке ехали, и по трассе, и в пробке. Для нас это редкость.

Подвеску Geely отнесу к явным преимуществам авто. В городе протестировали ее на лежащих полицейских, на трамвайных путях, а в деревне на проселочной дороге. Везде автомобиль справился с дорогой, тряска в салоне была минимальная. Конечно, на настоящем бездорожье картина может быть иной, но это кроссовер, а не рамный внедорожник, да и я не джиппер.

Салон Geely Atlas

Фото: ГК "Волга-Раст"

Сиденья в целом мягкие и удобные. В них как бы проваливаешься. Например, в Дастере чувствуешь как будто ты крупногабаритная женщина, а тут миниатюрная.

Мое сердце покорила ручка рядом с подлокотником. Сначала задумалась о том, зачем она нужна, а потом рука к ней так и тянулась.

За рулем Джили Атлас

Сейчас меня поймут женщины – камера 360 градусов. А это значит, что за рулем достаточно внушительной машины ты:

• не боишься наехать на бортик;

• не боишься выехать с парковки;

• не надо чувствовать габариты и делать тыр-пыр туда сюда.

За двое суток так привыкла к ней, что теперь не знаю как буду ездить без нее.

Фото: ГК "Волга-Раст"

Маша выезжает с парковки на Джили Атлас и не парится.

Яндекс Навигатор, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, система удержания на подъеме, интеграция с телефоном, помощник Алиса, если ему раздать wi-fi с телефона, регулировка сидений кнопочками – все это есть. Улыбнуло, когда уже утром собирали вещи, нашли на заднем сиденье подлокотник с подогревом задних же сидений. Милота.

Центральный туннель в Geely Atlas

Фото: ГК "Волга-Раст"

Яндекс Навигатор, 2-х зонный климат-контроль и удобный подлокотник

Что мы точно оценили так это количество usb-входов и отдельно кондиционер в подлокотнике. Я насчитала 5 шт стационарных usb-разъемов, плюс в прикуриватель мы поставили свой – итого 7.

5-usb разъемов и 2 места для прикуривателя

Фото: ГК "Волга-Раст"

В салоне кроссовера достаточно места, чтобы подключить планшет, телефон, радар-детектор или любой другой гаджет

Динамика

Фото: ГК "Волга-Раст"

Эта машина едет. Едет быстро. Едет легко. А если тапок в пол – то вообще улет. Даже при включенном кондиционере она разгоняется так будто это обтекаемая по формам легковушка. Для сомневающихся сняли видео на заброшенной дороге: разгон до 100 км с нуля (тут строго судить нельзя – мой тапок в пол весьма относителен), а также разгон при обгоне. Снимал второй пассажир, так что правила безопасности нарушены не были.

Geely Atlas: с 0 до 100 км\ч

Честно говоря, не люблю камышинскую трассу из-за ее спусков-подъемов, большого количества знаков, запрещающих обгон. Если впереди тебя медленно едет грузовик, то чтобы его обогнать надо действовать быстро, иначе придется плестись за ним до следующего участка.

Geely бодро откликался на нажатие газа и обгон на нем не представлял трудностей. При этом двигатель тянул немаленькую машину в гору с включенным климат-контролем на скорости 109 км/ч. При скорости свыше 120 км/ч на дисплее начинает мигать предупреждение, а в салоне раздается противный звук.

А теперь о минусах

Минус первый. Это автомобиль китайского бренда, собранный на заводе в Беларуси без заработанной репутации. Перевожу: если китайский бренд, то сразу будет предвзятое мнение о его качестве, чтобы я тут не писала. Завод в Беларуси может быть и оснащен технологиями Volvo, но мы этого не знаем. Автомобилю нет и года в такой сборке – так что отзывов мало. Как итог – китайский бренд сводит на нет все то хорошее, что я рассказываю. Новому покупателю просто не докажешь, что машина хорошая. Услышит Китай – и все. Такая репутация может сыграть с вами злую шутку при продаже: низкая ликвидность, потеря в цене. Если речь не идет о смене автомобиля каждые три года, то Джили Атлас – отличный вариант.

Второй минус расход – производитель обещал 8,1 л в смешанном цикле. У нас получилось 9.8 л. Это меньше чем у меня на Рио даже, но я знаю, что где-то ездят автомобили с еще меньшим расходом. При этом супер-новость – автомобиль есть АИ-92. И это большой плюс.

Третий минус – ни в коем случае не надо сравнивать данный автомобиль с Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Honda CR-V и т.д. Эти автомобили абсолютно с другим подходом и для другой категории людей. От Geely Atlas будут в восторге такие неискушенные водители как я, на соперничество с европейцами он не претендует, поэтому я призываю не обижать ни тех, ни других.

Geely Atlas: кому подойдет?

В первом приближение могу смело назвать тех, кому данный авто будет интересен:

1. Кто хочет себе машину по-больше и собирается пересесть со своих Поло, Рио, Сандеро Степвей и т.д.

2. Тем, кто хочет пересесть с корейских кроссоверов, но не готов пока платить 2 миллиона за европейца.

3. Кто не верит маркетологам, не готов платить за бренд, а ищет хорошее соотношение цена/качество.

4. Владельцам автомобилей с пробегом, который оценивается в 500 – 800 тыс.рублей. Именно при такой сумме покупка Джили будет ненапряжной.

Мой вердикт: автомобиль годный. Я не призываю его бежать и покупать, а выразила тут субъективное собственное мнение. Но я точно призываю – сначала пройти тест-драйв хотя бы из любопытства и только потом в комментариях писать о том, что это китайский автомобиль. Удивление я вам гарантирую.

Над обзором работали:

Автор текста: Золотарева Мария Редактура и верстка: Золотарев Алексей Фото: Золотарев Алексей По вопросам сотрудничества: Золотарев Алексей E-mail: a-vz@yandex.ru

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