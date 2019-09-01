2019-09-01T23:20:28+03:00
Общество

Певица Елка назвала Волгоград местом силы и пожелала мудрости

Порадовалась огромному числу зрителей и огорчилась вип-трибунам, которые закрыли ей доступ к поклонникам [фото, видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Послушать Елку пришли тысячи волгоградцев.Послушать Елку пришли тысячи волгоградцев.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Елка приехала в Волгоград за несколько часов до концерта в день города и даже успела немного осмотреть центр и набережную.

«Как же тут красиво! - подписала свое фото с Набережной Волгограда певица. - Скоро обнимемся».

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Певица Елка влюбилась в Волгоград
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Вечером она вышла на сцену в Волгограде в белых брюках, черной маечке и с позитивным настроем. Она поздравила волгоградцев с днем города и пожелала любви и мудрости.

- Я хочу пожелать мудрости. Себе. Ну и вам тоже, вдруг кому надо, - сказала певица.

Волгоградцы ответили бурными овациями. Вот только, ответные пожелания Елка не услышала, посетовав на то, что ее отделили от поклонников рядами вип-трибун.

На набережной яблоку негде было упасть. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На набережной яблоку негде было упасть.Фото: Екатерина СИМОХИНА

И выступление начала с песни «Все зависит от нас самих». Поначалу волгоградцы немного скованно слушали концерт, а когда зазвучал «Прованс», затанцевали и стали подпевать.

Елка зажгла Волгоград.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Я грею счастье внутри. Смотри. Оно с тобою связано», - уже хором пел Волгоград.

Ну и, конечно, в первый день осени Елка не могла не спеть - «На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето…». Певица отрывалась на сцене не меньше, чем волгоградцы, стоящие на набережной.

Перед тем, как завершить свое выступление, Елка поблагодарила Волгоград за гостеприимство и за то, что наши люди берегут свою историю и для них «родина» - не пустое слово.

«Любить свой дом - это удивительный дар. Это место нашей силы, и мы умеем его защищать!», - сказала, и запела «Туда, где теплее, поближе к тебе я, Домой, Домой…».

Финальным аккордом праздника стал красочный фейерверк - небо озарили сотни огней.

Салют получился на славу! Фото: Екатерина СИМОХИНА

Салют получился на славу!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фейерверк был поистине празднмчным. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Фейерверк был поистине празднмчным.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А после концерта небо озарили сотни ярких огней. Фото: Екатерина СИМОХИНА

А после концерта небо озарили сотни ярких огней.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Полный отчет о празднике смотрите в онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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