Певица Елка назвала Волгоград местом силы и пожелала мудрости
Елка приехала в Волгоград за несколько часов до концерта в день города и даже успела немного осмотреть центр и набережную.
«Как же тут красиво! - подписала свое фото с Набережной Волгограда певица. - Скоро обнимемся».
Вечером она вышла на сцену в Волгограде в белых брюках, черной маечке и с позитивным настроем. Она поздравила волгоградцев с днем города и пожелала любви и мудрости.
- Я хочу пожелать мудрости. Себе. Ну и вам тоже, вдруг кому надо, - сказала певица.
Волгоградцы ответили бурными овациями. Вот только, ответные пожелания Елка не услышала, посетовав на то, что ее отделили от поклонников рядами вип-трибун.
На набережной яблоку негде было упасть.Фото: Екатерина СИМОХИНА
И выступление начала с песни «Все зависит от нас самих». Поначалу волгоградцы немного скованно слушали концерт, а когда зазвучал «Прованс», затанцевали и стали подпевать.
Елка зажгла Волгоград.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
«Я грею счастье внутри. Смотри. Оно с тобою связано», - уже хором пел Волгоград.
Ну и, конечно, в первый день осени Елка не могла не спеть - «На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето…». Певица отрывалась на сцене не меньше, чем волгоградцы, стоящие на набережной.
Перед тем, как завершить свое выступление, Елка поблагодарила Волгоград за гостеприимство и за то, что наши люди берегут свою историю и для них «родина» - не пустое слово.
«Любить свой дом - это удивительный дар. Это место нашей силы, и мы умеем его защищать!», - сказала, и запела «Туда, где теплее, поближе к тебе я, Домой, Домой…».
Финальным аккордом праздника стал красочный фейерверк - небо озарили сотни огней.
Салют получился на славу!Фото: Екатерина СИМОХИНА
Фейерверк был поистине празднмчным.Фото: Екатерина СИМОХИНА
А после концерта небо озарили сотни ярких огней.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Полный отчет о празднике смотрите в онлайн-трансляции.
ИСТОЧНИК KP.RU