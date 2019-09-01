Самые яркие фото карнавала в Волгограде

Волгоград отметил свой 430-й день рождения ярким карнавальным шествием «Волгоградская маска». Хотя это был не карнавал в прямом смысле, а, скорее, театрализованное шествие, в котором собрали разные моменты из истории Царицына - Сталинграда – Волгограда. В день города, 1 сентября 2019 по центральным улицам прошла красочная колонна, которую возглавили три платформы, символизирующие разные эпохи. «КП-Волгоград» собрала фото самых ярких моментов карнавала. Полный отчет о празднике смотрите в онлайн-трансляции.

Эпоха Царицына.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во главе шествия ехала платформа, украшенная театральными масками. Вслед за ней, под парусом, эпоха «Царицына», стрельцы да бояре.

«Сталинград» - это, конечно, время, пронизанное войной. Хотя некоторые волгоградцы уже не раз спросили, какое отношение это имеет к карнавальному шествию. В целом эта эпоха в истории города на Волге, была, пожалуй, самой яркой.

Шествие завершилось на набережной.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Эпоха Сталинграда.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Волгоград» современный, он же творческий, на платформе представляли актеры НЭТа без прикрас. В колонне шли артисты цирка, спортсмены и даже байкеры «Ночные волки».

Волгоград современный.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Детей в колонне было много.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, в карнавальной колонне можно было увидеть не только артистов всех семи волгоградских театров, но кадет, юнармейцев, пионеров, гимнастов и вообще много детей. А Дзержинский район и вовсе выбрал своей тематикой беби-бум. Получилось ярко.

Вот такой беби-бум!Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парад колясок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Завершали шествие "Ночные волки".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

К карнавалу присоединился велодевичник.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Объединяло все три эпохи и то, что практически все участники карнавала делали бесконечные селфи, фото или вели прямой эфир в соцсети. И зрители от них не отставали.