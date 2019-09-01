Самые яркие фото карнавала в Волгограде
Волгоград отметил свой 430-й день рождения ярким карнавальным шествием «Волгоградская маска». Хотя это был не карнавал в прямом смысле, а, скорее, театрализованное шествие, в котором собрали разные моменты из истории Царицына - Сталинграда – Волгограда. В день города, 1 сентября 2019 по центральным улицам прошла красочная колонна, которую возглавили три платформы, символизирующие разные эпохи. «КП-Волгоград» собрала фото самых ярких моментов карнавала. Полный отчет о празднике смотрите в онлайн-трансляции.
Эпоха Царицына.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Во главе шествия ехала платформа, украшенная театральными масками. Вслед за ней, под парусом, эпоха «Царицына», стрельцы да бояре.
«Сталинград» - это, конечно, время, пронизанное войной. Хотя некоторые волгоградцы уже не раз спросили, какое отношение это имеет к карнавальному шествию. В целом эта эпоха в истории города на Волге, была, пожалуй, самой яркой.
Шествие завершилось на набережной.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Эпоха Сталинграда.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
«Волгоград» современный, он же творческий, на платформе представляли актеры НЭТа без прикрас. В колонне шли артисты цирка, спортсмены и даже байкеры «Ночные волки».
Волгоград современный.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Детей в колонне было много.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Кстати, в карнавальной колонне можно было увидеть не только артистов всех семи волгоградских театров, но кадет, юнармейцев, пионеров, гимнастов и вообще много детей. А Дзержинский район и вовсе выбрал своей тематикой беби-бум. Получилось ярко.
Вот такой беби-бум!Фото: Екатерина СИМОХИНА
Парад колясок.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Завершали шествие "Ночные волки".Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
.Фото: Екатерина СИМОХИНА
К карнавалу присоединился велодевичник.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Объединяло все три эпохи и то, что практически все участники карнавала делали бесконечные селфи, фото или вели прямой эфир в соцсети. И зрители от них не отставали.
Селфи на память.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU